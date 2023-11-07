К 2075 году большая часть людей станут веганами. Почему это произойдет

Чат-бот ChatGPT заявил, что к 2075 году большая часть людей на Земле станут веганами. Это будет связано с рекордным количеством экологически осознанных людей на планете, отказавшихся от мяса в пользу растительных продуктов. Об этом пишет Daily Mail.

Исследовательское агентство NPD решило обратиться за помощь к искусственному интеллекту, чтобы понять, какой тип питания будет распространен во второй половине XXI века.

Флекситерианство — это преимущественно растительная диета, которая при этом допускает периодическое потребление в пищу мяса животных.

Чат-бот заявил, что термин «флекситарианец» получит массовое распространение уже в 2027 году, когда все больше людей начнут стремиться перейти на растительное питание. По данным бота, к 2073 году «мир практически полностью станет веганским».

Надежды на распространение вегетарианства искусственный интеллект связывает с поколением Z и миллениалами, среди которого сейчас наиболее распространено вегетарианство. Именно это поколение должно положить начало массовому распространению растительного питания.

ChatGPT предсказывает, что вегетарианство будет пользоваться особенной популярностью среди жителей Северной Америки и европейцев.

Вместе с тем искусственный интеллект попытался объяснить, почему сейчас вегетарианство уступает традиционному питанию по популярности. Причину этого он видит в высокой стоимости веганских продуктов. Однако чат-бот полагает, что ситуация изменится уже в 2032 году.

«Прорыв в пищевых технологиях ведет к появлению более доступных и убедительных растительных альтернатив мясу и молочным продуктам», — заявил ChatGPT.

Незадолго до этого европейские ученые заявили, что древнеримские гладиаторы могли быть вегетарианцами. В их рационе было много зерновых, бобовых, а в качестве тонизирующего напитка они употребляли растворенную в воде золу растений.