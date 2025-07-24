К 2028 году почти 60 тыс. учителей начальной школы окажутся «лишними»

Уже в новом учебном году в начальных классах будут учиться на 346,7 тыс. учеников меньше, чем в прошлом, подсчитали аналитики, ориентируясь на данные о рождаемости. Это значит, что примерно 17 тыс. учителей окажутся «лишними», а затем каждый год это число будет только расти.