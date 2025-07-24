К 2028 году почти 60 тыс. учителей начальной школы окажутся «лишними»

К 2028 году около 60 тыс. школьных учителей могут стать «лишними». Это связано с уменьшением количества учеников из-за демографической ямы в конце 1990-х, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование профсоюза «Учитель».
Уже в новом учебном году в начальных классах будут учиться на 346,7 тыс. учеников меньше, чем в прошлом, подсчитали аналитики, ориентируясь на данные о рождаемости. Это значит, что примерно 17 тыс. учителей окажутся «лишними», а затем каждый год это число будет только расти.
В ближайшей перспективе число учеников начальной школы будет снижаться еще большими темпами: в 2026/27 учебном году в 1-й класс пойдут на 429,7 тыс. меньше детей, чем годом ранее, а в 2027/28 учебном году — еще на 411 тыс. меньше.
«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними, в 2026—2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тыс. учителей началки, а затем — еще 20,5 тыс. Часть из них могут перейти в среднюю школу — после повышения квалификации, где ближайшие три года кадры еще будут востребованы», — заявила оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.
Таким образом, к 2028 году число «лишних» учителей начальных классов в общей сложности может достигнуть 59,3 тыс.
Одновременно с этим в ближайшие три года на 314,5 тыс. вырастет число учеников 5−9 классов. Это значит, что школам будет необходимо дополнительно более 13,8 тыс. педагогов. Но затем число учеников начнет резко снижаться: с 2028 по 2031 год — в целом на 1,4 млн детей.
«Дети, которые готовятся пойти в школу, родились у матерей, которым сейчас исполнилось примерно 25 лет. То есть эти матери родились в конце 1990-х — начале 2000-х годов, а это самое дно нашей демографической ямы. А раз нет мам, то нет и детей», — пояснила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.
Минпросвещения сообщает, что, по прогнозам Росстата, до 2040 года количество детей будет уменьшаться. В связи с этим к 2030 году ожидается профицит учителей, особенно в начальной школе — около 100 тыс. ставок. Однако важно сохранить инфраструктуру и педагогический состав, отметили в ведомстве.
В министерстве считают, что увеличивать число учителей в условиях демографического спада неразумно. Вместо этого важно найти баланс между производительностью, нагрузкой и оплатой труда. Предлагается, чтобы учителя начальных классов переквалифицировались в учителей-предметников для основной и старшей школы. Также необходимы воспитатели для групп продленного дня, педагоги дополнительного образования, психологи и дефектологи — их число также могут восполнить «лишние» учителя.
Еще в феврале 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в стране с каждым годом увеличивается нехватка учителей. Как уточнил политик, профильные министерства, говоря о кадрах в сфере образования, утверждают, что «у них все хорошо». «Но только учитывают совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподает несколько несмежных предметов», — добавил Володин.
Такая информация, на его взгляд, необъективна, что отметил Владимир Путин, который в качестве примера привел нехватку учителей математики (33,2%) и физики (24,1%) — дефицит таких специалистов увеличивается ежегодно уже восемь лет. При этом среди преподавателей только 10% молодых учителей. «В то же время доля учителей старше 65 лет выше», — дополнил политик.