JSFA: ягоды облепихи снижают риск ожирения и диабета

В России этим кустарником и его ярко-оранжевыми плодами никого не удивишь, облепиха с древних времен использовалась в лекарственных целях не только у нас, но и в западной Европе, центральной и средней Азии. В нашей стране в природе облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides) растет по всей европейской части, в Сибири, на Кавказе и на Алтае.