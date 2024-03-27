JSFA: ягоды облепихи снижают риск ожирения и диабета

Биохимики из Мемориального университета Ньюфаундленда изучили «диковинную» для североамериканского континента ягоду, которая была завезена в Канаду и выращивается там только с 2000-х годов. И обнаружили, что помимо огромного количества полезных свойств, известных в Европе и Азии, где это растение популярно, в нем содержатся соединения, которые снижают риск развития диабета и ожирения.
Речь идет об облепихе. Исследование опубликовано в Journal of the Science of Food and Agriculture.
В России этим кустарником и его ярко-оранжевыми плодами никого не удивишь, облепиха с древних времен использовалась в лекарственных целях не только у нас, но и в западной Европе, центральной и средней Азии. В нашей стране в природе облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides) растет по всей европейской части, в Сибири, на Кавказе и на Алтае.
Ее также сажают и культивируют в садах и парках ради получения плодов. Кроме употребления их в пищу, из ягод получают облепиховое масло, которое применяют в медицине, добавляют в составы косметических и лекарственных средств. Ягоды и продукты из них являются природными антиоксидантами, они богаты витаминами А, группы В, С, Е, органическими кислотами, омега-3 и омега-6, и полифенолами.
Этот же вид облепихи, наиболее коммерчески ценный, был привезен в Канаду для разведения. Теперь в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выведен и культивируется сорт, который по утверждению авторов нового исследования, особенно богат биоакитвными веществами «с нутрицевтическим потенциалом». Ученые оценили состав выжимок из ягод и семян облепихи с помощью жидкостной хроматографии и ультрафиолетовой масс-спектрометрии.
«Идентификация полифенолов выявила присутствие 24 соединений в семенах и 16 соединений в выжимках, включая фенольные кислоты, флавоноиды и дубильные вещества. Экстракты облепихи продемонстрировали in vitro противодиабетический потенциал и способность бороться с ожирением за счет ингибирования ферментов α-глюкозидазы и панкреатической липазы соответственно», пишут авторы исследования.
Также экстракты облепихи показывают противовоспалительное действие и защищают организм от плохого холестерина, так как могут предотвращать окислительное повреждение ЛПНП (липопротеинов низкой плотности).
По словам биохимиков, эту уникальную культуру можно смело отнести к так называемым «суперпродуктам», которые имеют множество полезных для здоровья человека свойств. Поэтому облепиха, до сих пор малоизвестная в Северной Америке, может стать так же популярна, как на другом континенте.
Авторы продолжат исследование противодиабетического потенциала облепихи, чтобы понять механизмы действия ее соединений. Если клинические испытания подтвердят эффективность in vivo — то есть в экспериментах у людей и животных, то ягоды и продукты из них в будущем смогут использовать для лечения и профилактики диабета, ожирения и других серьезных заболеваний.