JPEG, PNG и Photoshop: что должен знать дизайнер-график

В честь этого праздника рассказываем, что должен уметь дизайнер-график и какие навыки профессии могут пригодиться в других сферах.
Что должен уметь дизайнер-график
Человек данной профессии должен обладать двумя видами навыков — soft skills (софт скилы) и hard skills (хард скилы), то есть гибкими, мягкими навыками и знаниями, умениями, полученными в результате профессионального обучения.
«Soft» и «Hard» skills
Перечислим гибкие навыки дизайнера-графика.
- Умение коммуницировать и налаживать контакт. Этот навык потребуется на каждом этапе работы — от самопрезентации до согласования правок с заказчиком.
- Развитая эмпатия, терпение, стрессоустойчивость. Порой заказчик не знает, что он хочет получить на выходе. Необходимо помнить об этом и запастись терпением, чтобы объяснить свою точку зрения и находить компромиссы.
- Умение доносить мысли понятным языком. Дизайнер-график часто работает в команде, поэтому важно уметь объяснить коллегам то, что он хочет сделать.
- Правильно организовывать рабочее место и пространство. Если этого не сделать, есть риск неправильно рассчитать время на задачу и, как следствие, нарушить дедлайн.
Hard skills дизайнера-графика.
К «жестким навыкам» относится знание основ колористики и композиции. Любая вещь, созданная дизайнером-графиком, не должна быть перегруженной визуальными элементами.
Также пригодятся знания в области типографики. Подбор шрифтов и умение разрабатывать новые и выбирать межстрочный и межбуквенный интервал — это все необходимо для работы, так как люди должны с легкостью читать текст на объявлениях, визитках, сайтах и так далее.
Также к hard skills относится:
- творческое мышление и насмотренность. Дизайнер должен уметь создавать оригинальные вещи и знать, что сейчас находится в тренде;
- владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, InDesign;
- знание основ рекламы и маркетинга. Важно понимать, как люди воспринимают визуальные сообщения и как это влияет на их решения. Это поможет создавать более эффективную «картинку».
Какие знания могут пригодиться людям других профессий
Может показаться, что знания в области графического дизайна не нужны в других профессиях. Однако это не совсем так. Расскажем, что может понадобиться в смежных сферах.
Форматы JPEG и PNG
Portable Network Graphics (PNG, «портативная сетевая графика») — это формат изображений, который используется для создания логотипов, иллюстраций, иконок и простых картинок с небольшим количеством цветов. Основной плюс PNG — создание картинок с прозрачным фоном.
Joint Photographic Experts Group (JPEG) — это формат изображений, лучше всего подходит для картинок со сложными переходами цветов: бликами, полутонами и тенями.
Если нужно опубликовать фотографии в какой-либо социальной сети, обычно используется формат JPEG, так как он занимает меньше места. Также он подойдет для обмена фотографиями, которые за счет маленького веса будут загружаться быстрее.
А вот PNG подойдет в том случае, если нужно какую-либо деталь с прозрачным фоном «наклеить» на фото. Например, вы хотите, чтобы на вашем снимке облачного неба был самолет. В таком случае достаточно в поисковую строку ввести фразу «самолет PNG» и в результатах выбрать понравившееся изображение, которое позже можно будет наложить на ваше в любом редакторе фото.
Редакторы Adobe Photoshop, Figma
При помощи программы Adobe Photoshop можно убрать лишние объекты, какие-то дефекты на фотографии, заменить фон, выбрать красивый шрифт для снимка, если нужно добавить подпись именно на него и так далее.
В графическом редакторе есть множество плюсов. Разобраться в нем, правда, не так легко, но базовые знания помогут сделать снимки лучше.
Правда, конечно, сейчас есть прочие программы, позволяющие работать со снимками, которые есть почти у каждого в телефоне. Но именно Adobe Photoshop позволяет не потерять качество изображения при редактировании.
Figma — это сервис для разработки интерфейсов, который на самом деле можно использовать, например, для создания красивых презентаций. Также на платформе можно работать с командой в удаленном формате.
Благодаря сервису можно создавать мудборды (доски настроения) и интеллект-карты. Это пригодится если вы, например, писатель. Так, можно сделать коллаж, чтобы визуализировать персонажей, места действия и целые сцены. А интеллект-карта поможет не «заблудиться» в массе информации и продумывании сюжета.
Знание типографики
Выбор шрифта имеет огромное значение при написании любого текста.
Например, вам нужно сделать презентацию по работе с черным фоном. Используя знания типографики, специалист выберет фон основного шрифта не белый, как можно подумать, а немного темнее белого — так можно избежать трудностей воприятия цветов из-за резкого контраста.
Также нельзя использовать курсив или жирный шрифт во всей презентации, так как текст будет сложно прочитать.
Ну и, конечно, важно помнить про правила постановки тире и дефисов, кавычек, а также правила переноса висячих предлогов и союзов. Эти правила знают все дизайнеры-графики, и эти же правила с легкостью применимы и в других областях.