JPEG, PNG и Photoshop: что должен знать дизайнер-график

А вот PNG подойдет в том случае, если нужно какую-либо деталь с прозрачным фоном «наклеить» на фото. Например, вы хотите, чтобы на вашем снимке облачного неба был самолет. В таком случае достаточно в поисковую строку ввести фразу «самолет PNG» и в результатах выбрать понравившееся изображение, которое позже можно будет наложить на ваше в любом редакторе фото.