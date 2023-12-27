Journal of Personality: в парах с совпадающими негативными чертами личности царит гармония

В парах с совпадающими негативными чертами личности царит полное взаимопонимание. К такому выводу пришли психологи из Университета Риеки (Хорватия), статья которых опубликована в Journal of Personality.

Когда речь идет о романтических отношениях, то существуют два взгляда на вероятность гармонии в паре: «подобное притягивает подобное», то есть друг к другу влечет людей с похожими характерами, ценностями и интересами, и «противоположности сходятся», то есть, наоборот, наиболее гармоничными будут отношения между людьми, которые дополняют друг друга.

Хорватские исследователи решили выяснить, как обстоит дело в случае личностных качеств из «темной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Напомним, что для нарциссов характерны эгоцентризм, непомерная гордыня, уверенность в собственном превосходстве, для макиавеллистов — лживость, цинизм, склонность манипулировать другими людьми в своих интересах, а для психопатов — бессердечие, отсутствие эмпатии, склонность к рискованному и асоциальному поведению.

Хорошо известно, что партнерам людей, у которых в характере ярко выражены эти негативные черты, приходится несладко. Однако никто прежде не изучал, что происходит, если нарциссизм, макиавеллизм или психопатия присущи сразу обоим участникам пары.

В исследовании приняли участие 205 пар, состоящих в отношениях в среднем в течение шести лет. Возраст участников колебался от 18 до 56 лет. Каждый респондент прошел тестирование на «темную триаду» личностных качеств, а также заполнил аналогичную анкету за своего партнера, что позволило оценить, как живущие вместе люди воспринимают друг друга. Кроме того, участникам нужно было оценить по семибалльной шкале, насколько они удовлетворены своими отношениями.

В результате оказалось, что в случае «темной триады» подобное действительно по большей части сходится с подобным, но с некоторыми особенностями. Так, мужчины-психопаты вполне довольны и счастливы в союзе с женщинами, у которых похожий характер. А вот женщины с психопатическими чертами обычно не удовлетворены отношениями вне зависимости от качеств партнера. Самыми гармоничными оказались пары, состоящие из двух нарциссов. Между тем два макиавеллиста плохо уживаются вместе, вероятно потому, что постоянно пытаются переиграть друг друга.