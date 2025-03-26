Journal of Personality and Social Psychology раскрыл 2 признака того, что отношениям конец

Вы находитесь в отношениях, которые, как вам кажется, умирают, как бы вы ни старались их оживить? Новое исследование показало, что существует «точка невозврата», после которой отношения обречены.
Психологи-исследователи из Университета Иоганна Гутенберга (Германия), статья которых опубликована в Journal of Personality and Social Psychology, обнаружили, что этот ключевой момент, после которого уже ничего сделать невозможно, наступает, в среднем, за два года до того, как один из партнеров окончательно решит уйти.
Ученые провели четыре исследования, в которых, в общей сложности, приняли участие свыше 11 тысяч человек из Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландов. Все эти люди в конечном итоге расстались со своими партнерами. Кроме того, в исследованиях принимала участие контрольная группа такого же размера, участники из которой сохранили отношения.
Ученые наблюдали за парами в течение нескольких лет, регулярно опрашивая их по поводу отношений и общей удовлетворенности жизнью.
Проанализировав собранные данные, исследователи пришли к выводу: хотя разрывы часто кажутся спонтанными, на самом деле такие вещи не происходят просто так, в одночасье, и партнеры на этом пути проходят через множество фаз.
В частности, ученые выделили две конкретные фазы неудачных отношений, которые неявно подходят к концу:
- постепенное снижение удовлетворенности (фаза спада)
- «переходная точка», после которой ничто уже не может предотвратить разрыв.
При этом спад может длиться годами, в некоторых случаях даже десятилетие, прежде чем внезапно достичь точки невозврата. В среднем, это происходит за два года до официального разрыва отношений.
Исследователи назвали период между достижением точки невозврата и окончательным разрывом «терминальной фазой». «Как только достигается эта терминальная фаза, отношения обречены», — пишут исследователи.
Что интересно, партнер, который, в конечном итоге, прекращает отношения, достигает терминальной фазы примерно за год до партнера, которого он бросит. Причем этот второй партнер зачастую до последнего не замечает, что «часики» отношений уже «тикают».
Как отмечают исследователи, шансы спасти рушащийся роман и вернуть угасающую любовь существуют только на стадии упадка, до того, как наступила терминальная фаза и все начало стремительно идти под откос.