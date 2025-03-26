Journal of Personality and Social Psychology раскрыл 2 признака того, что отношениям конец

Ученые провели четыре исследования, в которых, в общей сложности, приняли участие свыше 11 тысяч человек из Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландов. Все эти люди в конечном итоге расстались со своими партнерами. Кроме того, в исследованиях принимала участие контрольная группа такого же размера, участники из которой сохранили отношения.