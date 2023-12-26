Journal of Archaeological Science: археологи находят следы странного культа по всей Европе

Источник: Masaryk University

Чешские археологи, раскапывая поселение ранних славян в окрестностях города Бржецлав, расположенного в Южной Моравии, у границы с Австрией и Словакией, нашли бронзовую поясную пряжку, датируемую восьмым веком нашей эры. Орнамент на пряжке изображает загадочную сцену — змею, пожирающую (а может, кусающую) некое существо, напоминающее лягушку.

Как пишут ученые в своей статье в Journal of Archaeological Science, вполне возможно, что эта находка проливает свет на неизвестные нам религиозные верования, распространенные в Центральной и Восточной Европе в дохристианскую эру.

На эту мысль археологов натолкнуло то обстоятельство, что точно такие же бронзовые пряжки с изображением змеи и условной лягушки уже неоднократно находили в удаленных друг от друга на сотни километров регионах Европы — на территории современных Германии, Венгрии и Богемии (регион на западе Чехии).

Известно, что подобные поясные пряжки были частью традиционного костюма аваров — кочевого народа, в шестом веке нашей эры переселившегося из степей Центральной Азии в Центральную и Восточную Европу. Авары подчинили себе местные славянские и германские племена и образовали Аварский каганат — влиятельное государство, просуществовавшее до конца восьмого века.

Ученые считают, что в Раннем Средневековье пряжки с изображением змеи, пожирающей лягушку, носила на поясе не только аварская элита, но и аристократическая прослойка других народов, обитавших в Центральной Европе. В этой сцене, кажущейся очень загадочной, скорее всего, зашифрован сюжет чрезвычайно важного для людей той эпохи, но совершенно неизвестного нам мифа о сотворении мира и зарождении жизни в нем. То есть, мы имеем дело с религиозным культом, объединявшим население Центральной Европы до прихода христианства, предполагают исследователи.

Они отмечают, что мотив противостояния со змеем или драконом присутствует в германской, аварской и славянской мифологии. К примеру, в змея превращался славянский бог подземного мира, домашнего скота и войны Велес. Славяне также поклонялись женскому божеству Мокоши, связанной с водой и плодородием. Ученые предположили, что змеем на пряжке мог быть Велес, а «лягушкой» — Мокошь.

Анализируя и сравнивая все найденные пряжки, исследователи пришли к выводу, что их производство могло быть поставлено на поток — разъездные мастера по одному шаблону изготавливали подобные культовые предметы для представителей славянской, германской и аварской элиты. Химический анализ медного сплава, из которого изготовлены пряжки, показал, что медь для них добывали в одном и том же месте, причем за пределами Аварского каганата — в Словацкий Рудных горах.