Jerusalem Post: Али Хаменеи укрылся в секретном бункере от возможных ударов США

86-летний Верховный лидер Исламской Республики Иран переехал в укрепленное укрытие в Тегеране, соединенное с сетью сложных подземных туннелей после того, как высокопоставленные военные предупредили его о растущей вероятности неминуемого нападения США, сообщает Jerusalem Post. Хаменеи оставил своего младшего сына, 53-летнего Масуда Хаменеи, ответственным за повседневное управление Исламской Республикой, отмечается в публикации.
Чрезвычайные обязанности Масуда Хаменеи включают роль основного канала связи с исполнительной властью иранского режима. Тегеран признал вероятность авиаударов США высокой после того, как президент Трамп в пятницу объявил, что военные корабли направляются на Ближний Восток в качестве предупреждения аятолле на фоне продолжающейся словесной войны между двумя лидерами в последние дни.
Авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln, включающая три эсминца, в настоящее время движется из Индийского океана в регион Персидского залива, сообщает издание Stars and Stripes. Публично Тегеран не отступил от обострения напряженности с США, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил рассматривать любую атаку на верховного лидера со стороны США или Израиля как «полномасштабную войну против нас». Парламентская комиссия по национальной безопасности Ирана также заявила на этой неделе, что любая атака на аятоллу Хаменеи приведет к объявлению джихада.
Хаменеи, который активен в социальных сетях, не публиковал сообщения с 17 января. Это не первый раз, когда верховный лидер переехал в укрытие под землей. Хаменеи также замолчал после перехода в бункер в июне прошлого года во время 12-дневной войны с Израилем. Сообщалось, что он даже составил список возможных преемников на случай своей гибели.