Йемен вступит в войну с США на стороне Ирана: хуситы пригрозили атаковать корабли США в Красном море

Повстанческое шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое в настоящее время де-факто правит Йеменом, объявило о вступлении в войну против США на стороне Ирана. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил арабской республики Яхья Сари.
«Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — написал он в соцсети X.
Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти заявил о готовности хуситов начать атаки против американских сил в Красном море.
«Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <…> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия [против Ирана] не прекратится», — отметил аль-Бухейти в интервью Al Jazeera.
Он добавил, что соглашение между хуситами и США о перемирии после агрессии Вашингтона в отношении Ирана утратило силу. Напомним, в мае американцы и хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана.
Минувшей ночью американцы атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Social Truth.
«Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — написал Трамп.
После ударов Трамп обратился к американцам, в своей речи он назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Глава государства призвал власти Ирана заключить мир. Американский лидер предупредил, что в случае отказа последуют удары, которые будут наиболее разрушительными.
В 2015 года «Ансар Аллах» пришла к власти в Йемене вооруженным путем. До этого движение принимало активное участие в событиях Арабской весны 2011 года на территории арабской республики.