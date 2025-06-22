Йемен вступит в войну с США на стороне Ирана: хуситы пригрозили атаковать корабли США в Красном море

«Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <…> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия [против Ирана] не прекратится», — отметил аль-Бухейти в интервью Al Jazeera.