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Йемен вступит в войну с США на стороне Ирана: хуситы пригрозили атаковать корабли США в Красном море

Хуситы предупредили Вашингтон о предстоящей атаке на американские корабли в Красном море.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Повстанческое шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое в настоящее время де-факто правит Йеменом, объявило о вступлении в войну против США на стороне Ирана. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил арабской республики Яхья Сари.

«Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — написал он в соцсети X.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти заявил о готовности хуситов начать атаки против американских сил в Красном море.

«Наш военный ответ приближается — на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <…> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия [против Ирана] не прекратится», — отметил аль-Бухейти в интервью Al Jazeera.

Источник: Соцсети

Он добавил, что соглашение между хуситами и США о перемирии после агрессии Вашингтона в отношении Ирана утратило силу. Напомним, в мае американцы и хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана.

Минувшей ночью американцы атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Social Truth.

«Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», — написал Трамп.

После ударов Трамп обратился к американцам, в своей речи он назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Глава государства призвал власти Ирана заключить мир. Американский лидер предупредил, что в случае отказа последуют удары, которые будут наиболее разрушительными.

Хуситы — шиитское движение, которому финансовую и военную помощь оказывает Иран.

В 2015 года «Ансар Аллах» пришла к власти в Йемене вооруженным путем. До этого движение принимало активное участие в событиях Арабской весны 2011 года на территории арабской республики.