JEB: рыбы-клоуны научились считать до 3, чтобы отличать своих от чужих

Как было замечено прежде, Amphiprion ocellaris особенно недружелюбно относятся именно к представителям своего вида — если к актинии приближается рыбка вообще без полосок или с числом полосок, количественно отличающимся от их собственного, амфиприоны или не реагируют вообще, или реагируют минимально. А вот если на их территорию претендует другой амфиприон, с тремя вертикальными полосками на теле, его ждет серьезная взбучка. Но как именно Amphiprion ocellaris отличают амфиприонов от других рыб? Неужели действительно считают полоски?