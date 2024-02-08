JEB: рыбы-клоуны научились считать до 3, чтобы отличать своих от чужих

Ярко-окрашенные рыбы-клоуны (Amphiprion ocellaris) в жизни вовсе не так дружелюбны, как герой мультфильма «В поисках Немо». Эти оранжевые, с тремя вертикальными белыми полосками, обитатели коралловых рифов чрезвычайно агрессивны и всегда готовы защищать свою территорию — заросли актиний или морских анемонов.
Актинии — морские беспозвоночные, относящиеся к классу коралловых полипов, выделяют парализующий добычу яд, но Amphiprion ocellaris научились существовать с ними в симбиозе: амфиприоны, которым яд не страшен, очищают щупальца актиний, привлекают своим ярким окрасом добычу и питаются останками жертв, а актинии защищают амфиприонов от хищников.
Как было замечено прежде, Amphiprion ocellaris особенно недружелюбно относятся именно к представителям своего вида — если к актинии приближается рыбка вообще без полосок или с числом полосок, количественно отличающимся от их собственного, амфиприоны или не реагируют вообще, или реагируют минимально. А вот если на их территорию претендует другой амфиприон, с тремя вертикальными полосками на теле, его ждет серьезная взбучка. Но как именно Amphiprion ocellaris отличают амфиприонов от других рыб? Неужели действительно считают полоски?
Результаты исследования, проведенного учеными из Окинавского научно-технологического института (Япония), заставляют предположить, что именно так дело и обстоит.
Чтобы разобраться, есть ли у рыбок-клоунов арифметические навыки, исследователи, статья которых опубликована в Journal of Experimental Biology, провели эксперимент. Для начала они открыли настоящую «школу юных Немо» — вырастили группу мальков Amphiprion ocellaris в полной изоляции, чтобы быть уверенными, что эти рыбки никогда не видели других рыб.
Примерно в шестимесячном возрасте юным амфиприонам показали представителей как собственного вида, так и других видов рыбок-клоунов, и записали на видео их реакцию. Как и ожидалось, наибольшую ненависть у «школьников» вызвали другие обладатели трех белых вертикальных полосок. На рыбок без полосок они почти не обратили внимания, да и рыбки с двумя полосками тоже отделались сравнительно легко.
Чтобы убедиться, что амфиприоны реагируют именно на число полосок, троих «юных Немо» отсадили в отдельный аквариум и запустили туда «подсадных уток» — оранжевых резиновых рыбок с одной, двумя, тремя вертикальными белыми полосками или же вообще без полосок.
То есть, количество полосок оказалось главным фактором, возбуждающим агрессию рыбок-немо, которые категорически не желают делить территорию с себе подобными.