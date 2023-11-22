JAMA Neurology: сокращение медленной фазы сна после 60 лет ведет к деменции

О том, что с возрастом риск деменции только увеличивается, мы знаем. О том, что надо нормально спать, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем, — тоже. Но ученые пошли дальше и выяснили, какой именно сон важен для того, чтобы отсрочить деменцию, и как его отсутствие увеличивает вероятность появления заболевания.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, нейробиологи обращают внимание на то, что самый спокойный этап, когда мозговые волны и частота сердечных сокращений замедляются, а кровяное давление падает, — медленный сон. Кроме перечисленных свойств, он также защищает мозг от преждевременного старения и «способствует выведению белков, которые агрегируют при болезни Альцгеймера».

Чтобы проверить этот эффект, нейробиологи изучили данные изначально здоровых 346 человек, которые проходили обследования в начале 2000-х, а затем снова в 2020-м, когда перешагнули порог шестидесяти лет.

Сравнив их данные, ученые обнаружили, что за 17 лет среди участников появилось 52 человека с деменцией. Проверив, как они спят, нейробиологи узнали, что у этих людей за несколько лет сократилась продолжительность медленного сна. И чем старше становились участники, тем больше сокращалось это время, а к 75−80 годам показатели вообще достигали пиковых значений, после чего стабилизировались.

В результате исследования нейробиологи выяснили, что у людей старше 60 лет вероятность развития деменции повышается на 27%, если они теряют хотя бы несколько минут глубокого сна каждый год.

Что интересно, сокращение времени медленного сна порождало своеобразный замкнутый круг: чем меньше спали люди, тем выше у них был риск сердечно-сосудистых заболеваний, они начинали пить лекарства, влияющие на сон, в результате чего активизировался ген, связанный с болезнью Альцгеймера. То есть, не факт, что качество и количество сна напрямую связано с развитием деменции с возрастом, но спать все-таки лучше нормально.