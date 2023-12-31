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09:28 (мск), источник: Вокруг Света

JAMA Network Open: привычка досаливать пищу обернется проблемами с почками

Без соли нельзя, но есть нюансы, говорят ученые.

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Источник: Freepik

Соли и ее влиянию на организм человека посвящен уже не один научный труд, но исследователи не останавливаются на достигнутом и задаются все новыми вопросами. На этот раз их заинтересовало, как связана (и связана ли вообще) любовь к соленой еде с повышенным риском хронической болезни почек. А если да, влияют ли на это другие факторы риска?

Чтобы ответить на свои вопросы, ученые исследовали показатели 465 288 человек в возрасте от 37 до 73 лет из Британского биобанка. Они разделялись на четыре группы: те, кто никогда не солил еду, кто делал это изредка, иногда, обычно и кто постоянно досаливал. Хронической болезни почек на исходном уровне у них не было, а за изменениями ученые наблюдали на протяжении нескольких лет.

Спустя несколько лет исследователи проанализировали показатели группы и зарегистрировали 22 031 случай хронической болезни почек. Как рассказали ученые в издании JAMA Network Open, у тех, кто любил досаливать готовую еду, риск развития болезни повышался — на 11%.

Кроме того, любители соленого отличались повышенной массой тела и сниженной скоростью клубочковой фильтрации — диагностически важного показателя работы почек, снижение которого говорит о таких заболеваниях, как острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, гломерулонефрит.

Также ученые определили, что люди, предпочитающие более соленую еду, с большей вероятностью были курильщиками, страдали диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями на исходном уровне. Даже после поправки на ковариаты, пристрастие к соленому оказалось значимо связано с более высоким риском хронической болезни почек. Так что лучше лишний раз еду не пересаливать. Но не стоит забывать, что совсем без соли обойтись тоже нельзя.

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