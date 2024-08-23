Извне. Специалист рассказал, какие болезни опаснее инсультов и рака

— По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире инфекции ежегодно переносит 3 млрд человек (из 8 млрд живущих) — то есть практически каждый второй житель планеты. 17 млн каждый год умирает от инфекционных заболеваний. При этом болезни, которые у всех на слуху — инфаркты, инсульты и онкологические заболевания — суммарно уносят жизни 9,7 млн человек, хотя об их опасности и профилактике говорят гораздо больше, чем об угрозе инфекций.