Извне. Специалист рассказал, какие болезни опаснее инсультов и рака

Микроорганизмы — самая древняя форма жизни на планете. И одна из самых стойких. Несмотря на все достижения медицины, пока удалось ликвидировать только одну инфекцию — натуральную оспу. Сколько человек в год переносят инфекции? Об этом на конференции Всероссийского союза пациентов aif.ru рассказал Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России, президент Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России, академик РАН Юрий Лобзин.
— По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире инфекции ежегодно переносит 3 млрд человек (из 8 млрд живущих) — то есть практически каждый второй житель планеты. 17 млн каждый год умирает от инфекционных заболеваний. При этом болезни, которые у всех на слуху — инфаркты, инсульты и онкологические заболевания — суммарно уносят жизни 9,7 млн человек, хотя об их опасности и профилактике говорят гораздо больше, чем об угрозе инфекций.
В России каждый год в РФ фиксируется от 30 до 50 млн случаев инфекционных заболеваний.
Если говорить о детях, то доля инфекционных болезней в структуре заболеваемости детей у нас составляет 90%. 60% больных с неотложными состояниями при инфекционных заболеваниях и летальными исходами от них — это дети первого года жизни.
Известно, что инфекционные заболевания крайне негативно влияют на организм, особенно — детский. Сегодня уже доказано, что перенесённые инфекции служат триггером самых разных соматических и онкологических заболеваний, а ряд болезней являются их прямым следствием.
Поэтому задача любого родителя — сделать все зависящее, чтобы уберечь ребенка от инфекции.