Извиняйтесь! Психолог рассказала, почему полезно просить прощения

— Прощение — это действительно про отпускание, но особого рода. Это про отпускание того, что человека держит. То есть не то, что просто является, скажем так, какими-то захламляющими элементами его внутреннего мира, теми, что пространство занимают, но ущерб не наносят. Это то, что в него вцепилось, или то, за что он вцепился и никак не отпускает. Это могло произойти 10 лет назад, 20 лет назад, 5 дней назад, 3 дня назад.