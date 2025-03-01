Извиняйтесь! Психолог рассказала, почему полезно просить прощения

Почему в Прощеное воскресенье важно прощать и как просить прощение правильно? Об этом aif.ru рассказал директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина:
— Прощение — это действительно про отпускание, но особого рода. Это про отпускание того, что человека держит. То есть не то, что просто является, скажем так, какими-то захламляющими элементами его внутреннего мира, теми, что пространство занимают, но ущерб не наносят. Это то, что в него вцепилось, или то, за что он вцепился и никак не отпускает. Это могло произойти 10 лет назад, 20 лет назад, 5 дней назад, 3 дня назад.
То есть он не отпустил эту ситуацию, и для него это постоянная итерация, ежедневная итерация, которая требует огромного количества усилий и которая имеет еще такую спиральную динамику вниз, с каждым витком человек уходит всё глубже и глубже в бездну обиды и эмоционального истощения.
И прощение в этом смысле — механизм очищения, механизм отпускания, когда я не держусь больше за это, я это отпускаю, и я разрешаю себе отпустить. Для многих людей разрешить себе простить и простить себя самого гораздо сложнее, чем дать возможность сделать это кому-то другому.
Момент ритуализации может выглядеть двояко. С одной стороны, иногда это может приобрести форму ярмарки лицемерия, где за выученными фразами отсутствует содержание и переживание.
С другой стороны, это так или иначе возможность оставить в пространстве собственных смыслов и значений понятия прощения как такового, и тут работает в том числе накопительный эффект, когда у человека хотя бы в сознании есть эти категории, и есть шанс на переосмысление опыта своей жизни.
Обычно это происходит при столкновении с какими-то вырывающими из обычного стереотипа жизни событиями. Это возможность понять то, что вот здесь прощение на самом деле не было, была формальность, а прощение — это про другое, и у человека есть шанс изменится.