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Известный сторонник теории плоской Земли признал свою неправоту

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Известный сторонник теории плоской Земли, блогер Джеран Кампанелла публично признал, что был неправ. Это произошло после того, как он посетил Антарктиду в рамках проекта The Final Experiment (TFE).

Инициатива TFE занимается организацией поездок верующих и скептиков теории плоской Земли в Антарктиду, чтобы доказать им реальность шарообразной формы планеты. Так, им демонстрируют феномен полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт в течение 24 часов. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской.

Во время прямой трансляции из Антарктиды Кампанелла признал свою неправоту. «Иногда в жизни ты ошибаешься. Я был уверен, что 24-часового дня не существует. Теперь это факт — Солнце действительно движется по кругу на юге», — цитирует плоскоземельщика Shazoo.ru.

По словам блогера, он понимают, что его после произошедшего сочтут продажным, но он искренне не верил в 24-часовой день, а теперь искренне верит.

«Что ж, если честность делает тебя продажным — пусть так и будет», — сказал блогер. Кроме того, он обнаружил, что подобным образом движется и Луна.

Вместе с тем Кампанелла не полностью отказался от своих убеждений. «Это не означает конец теории плоской Земли. Возможно, у кого-то есть объяснение. У меня его сейчас нет», — сказал блогер.