Известный сторонник теории плоской Земли признал свою неправоту

Известный сторонник теории плоской Земли, блогер Джеран Кампанелла публично признал, что был неправ. Это произошло после того, как он посетил Антарктиду в рамках проекта The Final Experiment (TFE).
Инициатива TFE занимается организацией поездок верующих и скептиков теории плоской Земли в Антарктиду, чтобы доказать им реальность шарообразной формы планеты. Так, им демонстрируют феномен полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт в течение 24 часов. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской.
Во время прямой трансляции из Антарктиды Кампанелла признал свою неправоту. «Иногда в жизни ты ошибаешься. Я был уверен, что 24-часового дня не существует. Теперь это факт — Солнце действительно движется по кругу на юге», — цитирует плоскоземельщика Shazoo.ru.
По словам блогера, он понимают, что его после произошедшего сочтут продажным, но он искренне не верил в 24-часовой день, а теперь искренне верит.
«Что ж, если честность делает тебя продажным — пусть так и будет», — сказал блогер. Кроме того, он обнаружил, что подобным образом движется и Луна.
Вместе с тем Кампанелла не полностью отказался от своих убеждений. «Это не означает конец теории плоской Земли. Возможно, у кого-то есть объяснение. У меня его сейчас нет», — сказал блогер.