Известный сторонник теории плоской Земли признал свою неправоту

Инициатива TFE занимается организацией поездок верующих и скептиков теории плоской Земли в Антарктиду, чтобы доказать им реальность шарообразной формы планеты. Так, им демонстрируют феномен полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт в течение 24 часов. Это было бы невозможно, если бы Земля была плоской.