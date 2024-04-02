Изучение нового языка затрудняет запоминание ранее изученных: ученые рассказали о «ретроактивном торможении»

Во втором эксперименте приняли участие 86 носителей голландского языка, которые не участвовали в первом эксперименте. Все они сообщили, что английский является их основным и наиболее часто используемым иностранным языком, и не знали испанского. Этот эксперимент повторял первый, с тем исключением, что первоначальный тест на знание английского языка был проведен за день до того, как участники выучили испанские слова.