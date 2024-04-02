Изучение нового языка затрудняет запоминание ранее изученных: ученые рассказали о «ретроактивном торможении»

Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что изучение новой лексики на иностранном языке может затруднить запоминание слов из другого, ранее изученного иностранного языка. Ученые узнали, что носители голландского языка, которые изучали испанский перевод английских слов, которые они уже знали, испытывали больше трудностей с запоминанием этих английских слов позже.
У большинства людей был опыт, когда при изучении какой-либо новой информации им было трудно вспомнить информацию, которую они изучали ранее. Это явление называется ретроактивным торможением. Этот феномен работает, вмешиваясь в процесс консолидации памяти. Когда усваивается новая информация, это может нарушить стабилизацию и интеграцию ранее усвоенной информации в долговременную память.
Исследования показали, что знания разных иностранных языков конкурируют друг с другом. Из-за этого, когда, например, человек, говорящий на нескольких иностранных языках, хочет вспомнить слово для обозначения определенного объекта, часто случается так, что ему на ум приходит слово на другом языке. В некоторых случаях человек может вообще не вспомнить слово на нужном языке, особенно если он долгое время не пользовался этим языком.
Автор исследования Энн Микан и ее коллеги хотели выяснить, препятствует ли изучение нового языка доступу к ранее выученным и хорошо закрепленным словам иностранного языка и при каких обстоятельствах.
В первом эксперименте принял участие 31 человек, для которых английский был вторым языком, а испанский они не знали. Сначала они прошли словарный тест, чтобы подтвердить свое знакомство с английскими словами. Затем они выучили испанский перевод половины этих английских слов, что потенциально могло повлиять на их запоминание английских слов. Впоследствии исследователи оценили, насколько быстро и точно участники могли вспомнить английские слова.
Во втором эксперименте приняли участие 86 носителей голландского языка, которые не участвовали в первом эксперименте. Все они сообщили, что английский является их основным и наиболее часто используемым иностранным языком, и не знали испанского. Этот эксперимент повторял первый, с тем исключением, что первоначальный тест на знание английского языка был проведен за день до того, как участники выучили испанские слова.
После занятия по испанскому языку участники были разделены на две группы: одна из них в тот же день сдавала второй тест по английскому языку, а другая — на день позже, что позволило исследователям оценить влияние ночного закрепления знаний.
Примечательно, что группа, у которой был дополнительный день для закрепления знаний испанского, продемонстрировала большую разницу в точности запоминания и испытала более выраженное ускорение в ответах на тест по английскому словарному запасу, особенно в отношении слов без испанского перевода.
«Таким образом, многоязычные люди не ошибаются в своем мнении, что добавление языка в их репертуар, по крайней мере на первых этапах изучения нового языка, затруднит доступ к другим иностранным языкам, даже если эти языки были изучены давным-давно и на высоком уровне владения. Более того, наши результаты показывают, что эти эффекты проявляются немедленно и не зависят в решающей степени от времени закрепления вновь выученных языковых слов», — заключили специалисты.
Исследование проливает свет на то, как ретроактивное торможение влияет на изучение языка. Однако следует отметить, что исследование проводилось только на выборке слов, которые были выучены впервые и по времени были очень близки ко времени заучивания. Долгосрочные последствия изучения новых языков могут быть разными.