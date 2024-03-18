Изучение червей показало наличие «индивидуальности» в самом простом мозге

Круглый червь Caenorhabditis elegans примечателен для нейробиологов, поскольку его 302 нейрона полностью картированы, говорится в релизе, опубликованном на EurekAlert. Это дает возможность раскрыть их нейронный механизм на системном уровне. На данный момент ученые добились прогресса в раскрытии различных состояний и закономерностей каждого нейрона и образованных ими ансамблей. Однако то, как генерируются эти состояния и закономерности, остается менее изученной областью.