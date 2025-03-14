Изучен самый древний человеческий череп в Западной Европе возрастом 1,1 млн лет

В 2022 году в ходе раскопок в пещере Сима-дель-Элефанте, находящейся в горах Атапуэрка на севере Испании, была сделана невероятная находка — лицевая кость человека с неповрежденными корнями зубов. Возраст кости — более 1,1 миллиона лет, что древнее любой другой известной человеческой ископаемой окаменелости в Западной Европе. До сих пор возраст самых древних останков гомининов, найденных на территории Западной Европы, составлял около 800 тысяч лет.
«Это ископаемое представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы», — говорит палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес, директор Национального исследовательского центра эволюции человека Испании (CENIEH) и ведущий исследователь проекта «Атапуэрка».
Находка, о которой Мартинон-Торрес и ее коллеги рассказали в журнале Nature, подтверждает, что наш предок, Homo erectus, останки которого разбросаны по всей Африке и Азии, в раннем плейстоцене (1,1−1,4 миллиона лет назад) добрался и до Западной Европы.
Правда, у обладателя лицевой кости, найденной в Сима-дель-Элефанте, есть некоторые отличия от Homo erectus, останки которого находили в Азии и Африке. Хотя ключевые черты H. erectus, такие, как плоский нос, который не выдается вперед так сильно, как у современных людей, те же, у западноевропейского гоминина, к примеру, более узкая средняя часть лица. Из-за этого исследователи решили назвать его Homo affinis erectus, что на латыни означает родство с известным видом.
При этом ранее в тех же местах были найдены окаменелые останки другого нашего предка, Homo antecessor, возраст которых составляет примерно 860 тысяч лет. Средняя часть лица H. antecessor гораздо более плоская и больше напоминает таковую у нашего вида, H. sapiens, а его белки указывают на то, что он был тесно связан с общим предком нашего вида — неандертальцами и денисовцами.
Присутствие в Атапуэрке двух типов ранних Homo с разницей в 200−300 тысяч лет показывает, что в раннем плейстоцене по Европе уже перемещалось более одного вида гомининов, считают исследователи. H. erectus или его близкий родственник появились первыми, но покинули Атапуэрку или вымерли в холодный период, когда ледники наступали на Европу, около 900 тысяч лет назад. А затем в Западную Европу из Африки или с востока Европы пришел H. antecessor.
И лишь три тысячи лет назад европейцы стали «бледнолицыми», а до этого они гораздо больше напоминали африканцев.