Изучен самый древний человеческий череп в Западной Европе возрастом 1,1 млн лет

Присутствие в Атапуэрке двух типов ранних Homo с разницей в 200−300 тысяч лет показывает, что в раннем плейстоцене по Европе уже перемещалось более одного вида гомининов, считают исследователи. H. erectus или его близкий родственник появились первыми, но покинули Атапуэрку или вымерли в холодный период, когда ледники наступали на Европу, около 900 тысяч лет назад. А затем в Западную Европу из Африки или с востока Европы пришел H. antecessor.