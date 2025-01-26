Изучали состав 15 лет. В Китае нашли самогон старше 3 000 лет

Как сообщает агентство «Синьхуа», китайские ученые обнаружили напиток из дистиллированного спирта возрастом более 3 000 лет. Жидкость находилась в хорошо сохранившемся сосуде в форме совы. Внутри была многовековая ржавчина, поэтому сначала ученые не могли понять, что это за напиток.
Образцы загадочной жидкости направили в международную исследовательскую лабораторию при Шаньдунском университете. Оказалось, что в напитке содержится этанол. Поначалу была версия, что это вино. Однако дальнейшие исследования показали, что в напитке нет сахара и белка. Это означало, что обнаруженная жидкость ― дистиллят.
Необычная находка говорит о том, что производство дистиллированных спиртных напитков на территории Китая могло начаться на 1 000 лет раньше, чем считалось прежде.
Кстати, сейчас российские министерства и ведомства готовят предложения по регулированию рынка самогонных аппаратов. Из статистики продавцов и данных производителей следует, что продажи, достигшие пика в период пандемии, в 2024 году сократились.