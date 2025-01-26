Изучали состав 15 лет. В Китае нашли самогон старше 3 000 лет

Образцы загадочной жидкости направили в международную исследовательскую лабораторию при Шаньдунском университете. Оказалось, что в напитке содержится этанол. Поначалу была версия, что это вино. Однако дальнейшие исследования показали, что в напитке нет сахара и белка. Это означало, что обнаруженная жидкость ― дистиллят.