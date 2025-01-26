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Изучали состав 15 лет. В Китае нашли самогон старше 3 000 лет

Бронзовый сосуд с напитком обнаружили 15 лет назад, но выяснить, что внутри находился самогон, смогли лишь недавно.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Как сообщает агентство «Синьхуа», китайские ученые обнаружили напиток из дистиллированного спирта возрастом более 3 000 лет. Жидкость находилась в хорошо сохранившемся сосуде в форме совы. Внутри была многовековая ржавчина, поэтому сначала ученые не могли понять, что это за напиток.

Образцы загадочной жидкости направили в международную исследовательскую лабораторию при Шаньдунском университете. Оказалось, что в напитке содержится этанол. Поначалу была версия, что это вино. Однако дальнейшие исследования показали, что в напитке нет сахара и белка. Это означало, что обнаруженная жидкость ― дистиллят.

Необычная находка говорит о том, что производство дистиллированных спиртных напитков на территории Китая могло начаться на 1 000 лет раньше, чем считалось прежде.

Кстати, сейчас российские министерства и ведомства готовят предложения по регулированию рынка самогонных аппаратов. Из статистики продавцов и данных производителей следует, что продажи, достигшие пика в период пандемии, в 2024 году сократились.