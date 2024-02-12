Израильтянин нашёл 2800-летнюю сердоликовую печать в виде скарабея

Житель Израиля Эрец Аврахамов занимался хайкингом в природном заповеднике «Ручей Табор» в Нижней Галилее, когда заметил на земле что-то, ярко сверкнувшее в солнечных лучах. По словам Аврахамова, сначала он подумал, что это оранжевая бусина или просто красивый камешек.
Но когда Аврахамов поднял предмет, то понял, что нашел нечто очень ценное — с выпуклой стороны камешек имел форму жука-скарабея, а с противоположной, плоской стороны на нем был выгравирован то ли грифон (мифическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла), то ли скачущий крылатый конь.
Когда находка попала в руки специалистов, они пришли к выводу, что это печать, вырезанная из сердолика — полудрагоценного минерала, коричнево-оранжевой разновидности халцедона.
Подобные сердоликовые печати в форме скарабеев были распространены на древнем Ближнем Востоке в VIII веке до нашей эры, куда они пришли из Древнего Египта. Кроме того, такой мотив, как изображение грифона, был распространен в Ассирии и Вавилоне.
Печать была найдена у подножия холма Тель-Рекеш, на котором находится загадочные руины древней крепости и поселения вокруг него. Археологи пока не знают, кто построил это монументальное сооружение конца Железного века.
По мнению ученых, обнаружение в этом месте подобной печати может свидетельствовать о том, что 2800 лет тому назад в Тель-Рекеше правили ассирийские или вавилонские властители. Так ли это, пока неясно, раскопки в Тель-Рекеше и изучение печати-скарабея продолжаются.