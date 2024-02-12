Израильтянин нашёл 2800-летнюю сердоликовую печать в виде скарабея

По мнению ученых, обнаружение в этом месте подобной печати может свидетельствовать о том, что 2800 лет тому назад в Тель-Рекеше правили ассирийские или вавилонские властители. Так ли это, пока неясно, раскопки в Тель-Рекеше и изучение печати-скарабея продолжаются.