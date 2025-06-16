Израиль возмущен, что на выставке в Ле-Бурже заблокировали его павильоны

В Минобороны Израиля заявили, что это требование было выдвинуто «посреди ночи», когда экспозиции на всех израильских павильонах уже были подготовлены к открытию. В итоге сотрудники форума установили черные щиты, заблокировав стенды израильских компаний. «Это возмутительное и беспрецедентное решение попахивает политическими и коммерческими соображениями. Это происходит в то время, когда Израиль ведет необходимую и справедливую войну [против Ирана], чтобы устранить ядерную и баллистическую угрозу, с которой сталкиваются Ближний Восток, Европа и весь мир», — уверены в израильском военном ведомстве.