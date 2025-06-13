3 сценария войны Израиля и Ирана: кто победит в Третьей мировой

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес серию ударов по ключевым военным, ядерным и инфраструктурным объектам Ирана. И ситуация куда серьёзнее, чем взаимные атаки весной прошлого года. Целями израильских атак стали объекты системы ПВО, ракетные базы, а также промышленные предприятия, связанные с производством баллистических ракет и ядерных технологий. Удары были проведены с использованием высокоточных боеприпасов, включая крылатые ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники нового поколения.
Иранские власти заявили о значительных разрушениях, но подчеркнули, что система противовоздушной обороны смогла перехватить большую часть выпущенных снарядов. Однако видео и фото, появившиеся в сети, свидетельствуют о серьезных повреждениях нескольких стратегических объектов. Наибольший урон, судя по всему, был нанесён объектам в городе Нетенз, который является важнейшим элементом иранской ядерной программы. Ответный удар Тегерана пока не последовал, но в заявлении представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что «время мести наступит».
Эта атака стала кульминацией многолетнего противостояния между двумя странами, которое за последние месяцы приобрело беспрецедентную остроту. Ранее конфликт ограничивался локальными провокациями через прокси-силы в регионе, но теперь он вышел на совершенно новый уровень и угрожает прямым военным столкновением, что будет иметь колоссальные последствия не только на Ближнем Востоке, но и в глобальных масштабах.
Региональный и международный контекст
Противостояние Израиля и Ирана — это не просто двухсторонний конфликт, а сложная геополитическая драма, где пересекаются интересы множества государств. Его корни уходят в 1979 год, когда Исламская революция в Иране провозгласила экспорт «исламской революции» как одну из главных целей своей внешней политики. С тех пор Тегеран воспринимает Израиль как «оккупационный сионистский режим» и «злокачественную опухоль», которую необходимо удалить с карты Ближнего Востока. Израиль, в свою очередь, видит в Иране угрозу своему существованию, особенно в контексте развития ядерной программы.
На региональном уровне Иран активно использует стратегию созданию прокси-сил, поддерживая шиитские группировки в Ливане (Хизбалла), Сирии (вооруженные шиитские формирования), Йемене (хуситы) и Ираке (шиитские политические двжиения). Эти силы служат инструментом давления на Израиль, распространяя влияние Тегерана и создавая многочисленные фронты против Тель-Авива и США. Израиль, со своей стороны, отвечает точечными операциями против иранских объектов и их союзников, стремясь демонстрировать решимость и силу.
Международный контекст добавляет этой ситуации особую напряженность. США, традиционный союзник Израиля, поддерживают действия Тель-Авива, но одновременно пытаются избежать полномасштабной войны, которая может дестабилизировать весь регион. Россия и Китай, имеющие свои интересы на Ближнем Востоке, осуждают «односторонние действия», но фактически занимают выжидательную позицию. ЕС, испытывающий зависимость от энергоресурсов региона, призывает к деэскалации, но его голос часто остается незамеченным, так как реальных шагов по разрядке в отношениях с Исламской республикой европейские лидеры делать явно не желают.
Возможные сценарии
Текущая эскалация чревата несколькими сценариями, каждый из которых несет значительные риски для региона и мира в целом.
Прежде всего, текущая ситуация грозит цепной реакцией. Ответный удар Ирана по Израилю спровоцирует новую волну насилия в регионе. Ливанская Хизбалла может начать массированные ракетные обстрелы севера Израиля, хуситы могут усилить атаки на суда в Красном море, а шиитские группировки в Ираке могут нанести удары по американским базам. Такой сценарий приведет к хаосу, который будет практически невозможно контролировать.
Дальнейшая эскалация приведёт к втягиванию мировых держав в конфликт на Ближнем Востоке. Участие США и других стран в конфликте станет практически неизбежным, если ситуация выйдет из-под контроля. Это может привести к обострению отношений между крупнейшими мировыми державами и втягиванию в вооруженное противостояние региональных игроков, что повысит риск использования более мощных военных технологий.
Наиболее трагичным последствием станет гуманитарный кризис в наиболее уязвимых странах региона. Военные действия всегда сопровождаются человеческими жертвами и разрушениями. В случае полномасштабной войны между Израилем и Ираном страдать будут не только сами участники конфликта, но и соседние страны, население которых окажется заложником обстоятельств. В зоне риска оказываются Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.
Также, с учетом важности Ближнего Востока для мирового рынка нефти, необходимо учитывать экономические последствия конфликта. Эскалация конфликта может привести к резкому росту цен на нефть и газ, что вызовет экономический кризис во многих странах мира. Цены на нефть уже пошли вверх, и это ударит не только по корпорациям, но и по рядовому потребителю, для которого рост в 10−15% будет критическим.
Угроза международной безопасности
Прямое военное противостояние между Израилем и Ираном представляет собой одну из самых серьезных угроз международной безопасности за последние десятилетия. Оно способно разрушить хрупкий баланс сил в регионе, который уже находится под давлением множества внутренних и внешних факторов. Дальнейшая эскалация угрожает срывом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также сохранению «Авраамских соглашений» между арабскими монархиями и Израилем. В случае срыва этих договорённостей конфликт может стать не двухсторонним, а трёхсторонним, что значительно расширит географию конфронтации.
Для Ближнего Востока такие события могут стать началом новой эпохи хаоса и насилия. Регион, который и без того страдает от войн, терроризма и экономической нестабильности, может оказаться погруженным в еще больший кризис. Кроме того, вероятность использования оружия массового уничтожения, хотя и маловероятна, все же существует, что делает ситуацию особенно опасной.
На международном уровне конфликт между Израилем и Ираном угрожает подорвать систему коллективной безопасности, созданную после Второй мировой войны. Он показывает неспособность ООН и других международных организаций эффективно реагировать на кризисы такого масштаба. Это также усиливает тренды на фрагментацию мировой политики, где каждая страна действует исходя из собственных интересов, игнорируя общие правила игры. В этой ситуации вместо международного права мы можем получить классическую «войну всех против всех», где краткосрочная выгода будет доминировать над осознанной необходимостью совместного устойчивого развития.
Текущая эскалация между Израилем и Ираном — это не просто очередной виток старого конфликта. Это сигнал о том, что международная система находится на грани краха. Мир стоит перед выбором: либо найти механизмы для деэскалации и диалога, либо позволить событиям развиваться по наихудшему сценарию. К сожалению, пока что второй вариант кажется более вероятным.
Как востоковед, могу сказать, что история Ближнего Востока учит нас одной простой истине: войны в этом регионе редко заканчиваются победой одной из сторон. Они лишь создают новые причины для будущих конфликтов. Остаётся надеется, что здравый смысл возобладает, и мы сможем избежать катастрофы, которая уже маячит на горизонте.