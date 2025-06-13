3 сценария войны Израиля и Ирана: кто победит в Третьей мировой

Противостояние Израиля и Ирана — это не просто двухсторонний конфликт, а сложная геополитическая драма, где пересекаются интересы множества государств. Его корни уходят в 1979 год, когда Исламская революция в Иране провозгласила экспорт «исламской революции» как одну из главных целей своей внешней политики. С тех пор Тегеран воспринимает Израиль как «оккупационный сионистский режим» и «злокачественную опухоль», которую необходимо удалить с карты Ближнего Востока. Израиль, в свою очередь, видит в Иране угрозу своему существованию, особенно в контексте развития ядерной программы.