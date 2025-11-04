Аналитик также охарактеризовал Североатлантический альянс как «изношенную силу», не отдающую себе отчёта в наличии у неё серьёзных проблем. Он выразил уверенность, что продолжающееся вовлечение НАТО в конфликт на Украине будет только способствовать её внутренней деградации. По его наблюдениям, крах украинских сил, поддерживаемых альянсом, на фронте является уже свершившимся фактом.