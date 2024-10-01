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Изначально морковь была лилового цвета. Видео

Морковь — очень древняя культура. Первый урожай этих овощей появился на территории современного Афганистана около 3000 лет назад.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Изначально корнеплоды имели желтые и лиловые оттенки из-за содержания антиоксиданта антоциана. По мере распространения культуры характерный лиловый цвет стал фиолетовым, однако морковь такого оттенка сильно пачкала руки и темнела при варке. По этой причине ее желтая родственница считалась более ценной. О том, как морковь все же стала оранжевой, узнайте в видео от редакции ВФокусе Mail.