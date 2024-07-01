Измены мужей и стильные наряды: фанаты сравнили принцессу Диану и Кейт Миддлтон

Брак Дианы Спенсер и принца Чарльза дал трещину из-за его привязанности к Камилле Паркер-Боулз. В 2016 году окружающие переживали, что Миддлтон повторит судьбу свекрови. Принц Уильям не спешил отдаляться от своей бывшей Джессики Крейг, с которой был знаком с детства. Джессику как кандидатку в невесты не одобряла Елизавета II, передает Starhit.