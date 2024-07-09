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Изменился порядок погашения задолженности по кредиту в 2024 году

Для потребительских кредитов, оформленных после 1 июля 2024 года, изменился порядок погашения задолженности.

Источник: AP 2023

Согласно статистическим данным Центробанка, на начало 2023 года жители России должны были банкам больше 26,9 трлн рублей. К слову, годовой расход России составляет около 29 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что кредиты являются крайне распространенным способом «получения» денежных средств, из-за чего особенно важно знать все актуальные новости о них.

Согласно новому федеральному закону, для потребительских кредитов, оформленных после 1 июля 2024 года, изменился порядок погашения задолженности. Отныне банки и микрофинансовые организации (МФО) будут списывать в первую очередь — задолженность по процентам, а в последнюю — неустойки, штрафы и иные платежи. Менять последовательность платежей категорически запрещено.

Новая схема очередности списаний выглядит следующим образом:

  1. задолженность по процентам;

  2. задолженность по основному долгу;

  3. проценты, начисленные за текущий период платежей;

  4. сумма основного долга за текущий период платежей;

  5. неустойки, штрафы и пени;

  6. иные платежи.

Ранее банки и МФО первоначально списывали просроченные проценты и основной долг, затем неустойку и только потом очередной платеж по кредиту.

О том, почему не всегда нужно гасить кредиты досрочно, эксперт рассказал в отдельной статье.

Кристина Корчанова