Изменился порядок погашения задолженности по кредиту в 2024 году

Согласно статистическим данным Центробанка, на начало 2023 года жители России должны были банкам больше 26,9 трлн рублей. К слову, годовой расход России составляет около 29 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что кредиты являются крайне распространенным способом «получения» денежных средств, из-за чего особенно важно знать все актуальные новости о них.
Согласно новому федеральному закону, для потребительских кредитов, оформленных после 1 июля 2024 года, изменился порядок погашения задолженности. Отныне банки и микрофинансовые организации (МФО) будут списывать в первую очередь — задолженность по процентам, а в последнюю — неустойки, штрафы и иные платежи. Менять последовательность платежей категорически запрещено.
Новая схема очередности списаний выглядит следующим образом:
задолженность по процентам;
задолженность по основному долгу;
проценты, начисленные за текущий период платежей;
сумма основного долга за текущий период платежей;
неустойки, штрафы и пени;
иные платежи.
Ранее банки и МФО первоначально списывали просроченные проценты и основной долг, затем неустойку и только потом очередной платеж по кредиту.
О том, почему не всегда нужно гасить кредиты досрочно, эксперт рассказал в отдельной статье.
Кристина Корчанова