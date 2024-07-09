Изменился порядок погашения задолженности по кредиту в 2024 году

Согласно статистическим данным Центробанка, на начало 2023 года жители России должны были банкам больше 26,9 трлн рублей. К слову, годовой расход России составляет около 29 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что кредиты являются крайне распространенным способом «получения» денежных средств, из-за чего особенно важно знать все актуальные новости о них.