Другой акцент: амазонские попугаи начали иначе кричать

Рост новых акустических вариаций был особенно заметен на юге. По словам ученых, большее расстояние между местами ночевок в этом регионе могло препятствовать передвижению птиц и способствовать культурному дрейфу. При этом на севере, где места ночевок плотнее, попугаи могли научиться издавать звуки от более широкого спектра соседних птиц, что позволило акцентам распространяться и закрепляться.