Другой акцент: амазонские попугаи начали иначе кричать

Речь идет о желтошейных амазонах. Изменение в звучании этих тихоокеанских попугаев мешает спариванию и размножению птиц, но исследователи считают, что на самом деле такое поведение может быть положительным признаком адаптации, пишет Science Alert.
Команда ученых из Университета штат Нью-Мексико и Питтсбургского университета проанализировала исследования за последние 30 лет. В итоге обнаружился значительный географический сдвиг между 2005 и 2016 годами. Типы криков, которые эти попугаи издают в разных регионах, похоже, перетекают друг в друга.
Интересно, что некоторые крики попугаев, которые когда-то были слышны в северном регионе, ранее фиксировались только на юге. Некоторые птицы на севере способны воспроизводить оба акцента. Исследователи называют это «двуязычным» навыком.
Помогает попугаям выживать
Птицы, которые могут общаться с большим количеством групп, способны обмениваться большей информацией, получать доступ к местам кормления или получать привилегии для ночевок. Также эксперты полагают, что наблюдаемые изменения могут представлять собой адаптивные реакции на изменение размеров групп и моделей социальных связей. Это важно для видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Исследование показало, что северный и южный диалект сохраняется долгосрочно, при этом задокументированы четыре новых варианта звуков. Также ученые обнаружили значительное увеличение числа двуязычных мест и птиц, а также сдвиг в географическом диапазоне трех традиционных диалектов.
Рост новых акустических вариаций был особенно заметен на юге. По словам ученых, большее расстояние между местами ночевок в этом регионе могло препятствовать передвижению птиц и способствовать культурному дрейфу. При этом на севере, где места ночевок плотнее, попугаи могли научиться издавать звуки от более широкого спектра соседних птиц, что позволило акцентам распространяться и закрепляться.
Ученые отметили, что некоторые из этих изменений могут быть губительными и, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению популяции.
Птицы, кстати, вообще часто удивляют ученых. Например, недавно исследователи выяснили, что пернатые используют окурки для строительства гнезд. Это помогает им защитить свое здоровье.