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Другой акцент: амазонские попугаи начали иначе кричать

Некоторые попугаи в Амазонии больше не звучат так, как раньше, когда общаются между собой. Исследователи предполагают, что птицы меняют свой «акцент».

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Kryssia Campos/Getty Images

Речь идет о желтошейных амазонах. Изменение в звучании этих тихоокеанских попугаев мешает спариванию и размножению птиц, но исследователи считают, что на самом деле такое поведение может быть положительным признаком адаптации, пишет Science Alert.

Ученые отмечают, что желтошейные попугаи известны своими региональными диалектами, то есть разные сообщества кричат, свистят и визжат по-разному — в зависимости оттого, где живут.

Команда ученых из Университета штат Нью-Мексико и Питтсбургского университета проанализировала исследования за последние 30 лет. В итоге обнаружился значительный географический сдвиг между 2005 и 2016 годами. Типы криков, которые эти попугаи издают в разных регионах, похоже, перетекают друг в друга.

Интересно, что некоторые крики попугаев, которые когда-то были слышны в северном регионе, ранее фиксировались только на юге. Некоторые птицы на севере способны воспроизводить оба акцента. Исследователи называют это «двуязычным» навыком.

Помогает попугаям выживать

Птицы, которые могут общаться с большим количеством групп, способны обмениваться большей информацией, получать доступ к местам кормления или получать привилегии для ночевок. Также эксперты полагают, что наблюдаемые изменения могут представлять собой адаптивные реакции на изменение размеров групп и моделей социальных связей. Это важно для видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Исследование показало, что северный и южный диалект сохраняется долгосрочно, при этом задокументированы четыре новых варианта звуков. Также ученые обнаружили значительное увеличение числа двуязычных мест и птиц, а также сдвиг в географическом диапазоне трех традиционных диалектов.

Рост новых акустических вариаций был особенно заметен на юге. По словам ученых, большее расстояние между местами ночевок в этом регионе могло препятствовать передвижению птиц и способствовать культурному дрейфу. При этом на севере, где места ночевок плотнее, попугаи могли научиться издавать звуки от более широкого спектра соседних птиц, что позволило акцентам распространяться и закрепляться.

Ученые отметили, что некоторые из этих изменений могут быть губительными и, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению популяции.

Вместе с тем увеличение числа особей с двуязычностью, вероятно, свидетельствует об адаптивности.

Птицы, кстати, вообще часто удивляют ученых. Например, недавно исследователи выяснили, что пернатые используют окурки для строительства гнезд. Это помогает им защитить свое здоровье.