Изменения в политике: что принесет лунный коридор затмений 18 сентября

— Поэтому если бы по каким-то причинам у нас бы не было возможности преодолеть эти испытания, то мы бы сразу это почувствовали. Все дается по возможностям и по нашим делам. Ничего страшного и сверхъестественного происходить не должно. Главное — не бояться перемен и испытаний, которые предстоят, — заключила Миронова.