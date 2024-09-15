Изменения в политике: что принесет лунный коридор затмений 18 сентября

Она отметила, что осенний коридор затмений будет частичным, потому что впереди еще одно из двух осенних суперлуний.
— Поскольку в этот день Луна закроет Нептун, но не с нашей стороны планеты, мы можем говорить о том, что будут заметны изменения в политике, экономике. Некоторые люди, которые не очень хорошо себя чувствуют или страдают от атмосферных изменений, могут заметить повышение артериального давления, — предупредила эксперт.
Все суперлуния и коридор лунных затмений дают определенные кармические испытания. Человек сталкивается с трудностями, в том числе в отношениях с кармическими партнерами.
— Во взаимоотношениях это могут быть трудности, когда вас подставляют, обманывают. Может участиться впадание в какие-либо иллюзии, может произойти повышение уровня мошенничества. Могут возникнуть и трудности на работе, в результате которых вы можете сменить ее, — рассказала экстрасенс.
Все события, происходящие в коридоре лунных затмений, являются кармическими. Это уроки, пройдя через которые человек может получить рывок вверх в тех сферах, где есть проблемы. Например, в карьере или отношениях, в которых можно перейти в новую фазу развития.
— Суперлуние дает также обостренную интуицию, поскольку это связано с планетой Нептун, влияние которой присутствует в этот период. Это говорит о сверхспособностях: могут быть пророческие сны, необычные видения, чутье будет подсказывать что-то, — объяснила собеседница «ВМ».
К коридору затмений следует относиться с осторожностью, трепетом и уважением, потому что это всегда период испытаний. Они даются человеку по его возможностям.
— Поэтому если бы по каким-то причинам у нас бы не было возможности преодолеть эти испытания, то мы бы сразу это почувствовали. Все дается по возможностям и по нашим делам. Ничего страшного и сверхъестественного происходить не должно. Главное — не бояться перемен и испытаний, которые предстоят, — заключила Миронова.