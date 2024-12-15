Изменение климата сделало перец чили менее острым

«Изменение климата, если будет происходить по траектории, которую обозначали экологи, приведет к смещению климатических поясов, иными словами, субэкваториальная зона станет экваториальной. Важно понимать, что изменение будет происходить постепенно, потому что почвенный покров будет меняться вслед за температурой, а также растениями, которые будут произрастать, животным миром, миром птиц, миром насекомых. По сути, все системы начнут меняться и адаптироваться. И основная задача сегодня науки и бизнеса — максимальная адаптация растений и животного мира для того, чтобы сохранить базовые свойства продукта. По данным FAO (Food and Agriculture Organization, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — BFM) в мире выращивается более 36 млн тонн красного острого перца чили, перец выращивается в Китае, на долю которого приходится более 50% мирового производства. Затем идут Турция, Индонезия и Мексика. Россия суммарно закупает сухого перца — и красного, и черного порядка 20 тысяч тонн. И я полагаю, что, так как у нас Китай — это дружественная страна, без перца чили в ближайшее время мы точно не останемся. Очень важно, что сегодня обозначается данная проблема, и у нас есть время для того, чтобы сохранить базовые свойства перца чили, и в части в том числе остроты, и приспособить под альтернативные условия, то есть под меняющиеся условия климата, либо изменить его место произрастания».