Издательство Оксфордского словаря назвало слово года

В издательстве сообщают, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение, идеологию или увлечения прошедшего года, и предложили публике проголосовать за их фаворитов. В ходе голосования общественность сократила список до четырех финалистов, окончательный выбор слова-победителя был сделан экспертами-лингвистами.

Помимо шарма и привлекательности понятие «rizz» включает в себя «способность легко привлекать романтического или сексуального партнера».

Этимологически «rizz» считается сокращенной формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.

«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», — заявило издательство, отметив растущее влияние так называемого поколения Z на современный социум.

В 2022 году словом года стало выражение «режим гоблина», обозначающее лень, неряшливость, жадность и привычку потакать своим слабостям и желаниям. Возможно, выбор контрастного по смыслу слова говорит о преобладающем настроении 2023 года после нескольких сложных лет, считают в издательстве.