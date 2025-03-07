Издательство «Наука» сообщило о росте продаж научных книг РФ в Европе

«В списке авторов и читателей “Науки” жители практически всех регионов России, и очень интересна география научной литературы, отправляемой за рубеж. Количество проданных издательством экземпляров книг на русском языке в страны Балтии, Казахстан, Киргизию и Беларусь в 2024 году увеличилось на 21%, а в США и страны Европы — на 11%. Однако продажи электронных версий книг за границу снизились на 8%,» — отметил Фомин.
Сравнивая покупки иностранных организаций и частных лиц изданий «Науки» в 2021 и 2024 годах, можно увидеть рост почти на 20%. Особенно заметно увеличилось количество изданий по истории и географии России.
В 2024 году в США наибольшим спросом пользовались «Полевые дневники из Сибиряковской (Якутской) экспедиции» и «Князья и княгини Русского Средневековья. Исторические последствия малоизвестных событий». В издательстве также подчеркнули, что университеты США и научные центры других стран получают периодические и книжные издания вовремя.
«Издательство “Наука” активно восстанавливает каналы распространения научных журналов и книг, включая зарубежные рынки. После предшествовавшего спада мы выстраиваем новые отношения с агентами и партнерами, чтобы повысить видимость российской науки в мире,» — заключил замдиректора организации.
Ранее программист, технический директор компании «Смарт Энджинс» Дмитрий Николаев и филолог Николай Перцов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН при помощи искусственного интеллекта расшифровали черновики Александра Пушкина к роману в стихах «Евгений Онегин».