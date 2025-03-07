Издательство «Наука» сообщило о росте продаж научных книг РФ в Европе

«В списке авторов и читателей “Науки” жители практически всех регионов России, и очень интересна география научной литературы, отправляемой за рубеж. Количество проданных издательством экземпляров книг на русском языке в страны Балтии, Казахстан, Киргизию и Беларусь в 2024 году увеличилось на 21%, а в США и страны Европы — на 11%. Однако продажи электронных версий книг за границу снизились на 8%,» — отметил Фомин.