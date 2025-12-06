Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность»

Ранее слово года также назвал Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. По его версии, этого звания удостоена «победа». За рубежом словарь английского языка Collins назвал словом года «вайбкодинг» (англ. vibe coding). Оно означает способ программирования, при котором разработчик описывает задачу и желаемый результат, а искусственный интеллект генерирует бóльшую часть кода. По версии Кембриджского словаря, словом года стало прилагательное «парасоциальный». Оно означает связь, которую человек ощущает между собой и известной личностью, персонажем книги или фильма либо искусственным интеллектом.