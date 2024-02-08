Издательства заявили о буме эротических романов в России

В сети «Читай-город — Буквоед» любовная проза не делится на романтическую и эротическую, но книг в категории «18+» в процентном соотношении в прошлом году здесь тоже стало больше трети. На новой онлайн-площадке «Литнет» (существует с 2023 года) доля любовных романов «18+» превышает 28% и, как утверждают представители сервиса, неуклонно растет.