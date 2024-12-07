Издательства выбрали слово 2024 года

В пресс-релизе отмечается, что в специальной номинации победило слово «скуф». Оно описывает не только определенный стиль одежды, манеры, уклад жизни мужчины на пороге среднего возраста, но и присущие ему психологические черты: рефлексию, внутреннюю усталость или попытки осмыслить достижения. А в онлайн-голосовании, в котором участвовали около 2 тыс. пользователей, лидером стал «искусственный интеллект».