Издатель GTA VI развеял слухи о переносе игры

Чистые поступления Take-Two за квартал составили $1,37 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на замедление роста мобильного сегмента, это компенсировалось хорошими продажами NBA 2K. Чистая выручка составила $1,36 млрд, а убытки — $125,2 млн.