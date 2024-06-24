Издан уникальный атлас божьих коровок Урала и Сибири

«Божьи коровки — очень важная с точки зрения борьбы с вредителями растений группа энтомофагов, они уничтожают не только тлю, но и кокцид, и паутинных клещей. Есть среди них и фитофаги, и мицетофаги. Поэтому очень важно было их изучить и включить в атлас, который удобен в использовании. В него входят как классические определительные таблицы, так и понятные яркие иллюстрации, кроме этого, есть сведения по жизненным формам, экологическим свойствам коровок и цветовой код, помогающий определить тип», — отметил ученый.