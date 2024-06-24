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Издан уникальный атлас божьих коровок Урала и Сибири

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Преподаватель факультета экологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Валерий Пекин составил и издал уникальный для России атлас обитающих в регионах Урала и Сибири божьих коровок. Книга, в которую вошли свыше 60 видов этих насекомых, поможет ученым, занимающимся вопросами защиты растений, сообщил ТАСС Пекин.

Источник: Mohammad Alizade/CC0

«Наш атлас уникален. Впервые за 40 с лишним лет подобное издание выпущено в России, а ранее только очень фрагментарно выходили исследования. Атлас адресован широкому кругу читателей — школьникам, студентам-экологам, ученым, которые занимаются защитой растений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего книга включает в себя свыше 60 видов божьих коровок, которые изучались более 40 лет в регионах Урала и Сибири.

Для проведения исследований Пекин самостоятельно создал множество уникального оборудования, в том числе это были климатические камеры с регулируемыми в широких пределах температурой, влажностью и режимом освещения. Также это были приборы по измерению устойчивости божьих коровок к высыханию, прочее оборудование.

Пекин добавил, что сложность изучения божьих коровок заключается в том, что их разнообразие невероятно велико. Насекомые отличаются не только по цвету, но и размеру, некоторые виды по размеру не превышают 1 мм.

«Божьи коровки — очень важная с точки зрения борьбы с вредителями растений группа энтомофагов, они уничтожают не только тлю, но и кокцид, и паутинных клещей. Есть среди них и фитофаги, и мицетофаги. Поэтому очень важно было их изучить и включить в атлас, который удобен в использовании. В него входят как классические определительные таблицы, так и понятные яркие иллюстрации, кроме этого, есть сведения по жизненным формам, экологическим свойствам коровок и цветовой код, помогающий определить тип», — отметил ученый.

В настоящее время Пекин продолжает изучать этих жуков, по его словам, глобальные изменения климата сказываются на поведении божьих коровок, что требует исследований.