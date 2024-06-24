Издан уникальный атлас божьих коровок Урала и Сибири

«Наш атлас уникален. Впервые за 40 с лишним лет подобное издание выпущено в России, а ранее только очень фрагментарно выходили исследования. Атлас адресован широкому кругу читателей — школьникам, студентам-экологам, ученым, которые занимаются защитой растений», — сказал собеседник агентства.
Для проведения исследований Пекин самостоятельно создал множество уникального оборудования, в том числе это были климатические камеры с регулируемыми в широких пределах температурой, влажностью и режимом освещения. Также это были приборы по измерению устойчивости божьих коровок к высыханию, прочее оборудование.
Пекин добавил, что сложность изучения божьих коровок заключается в том, что их разнообразие невероятно велико. Насекомые отличаются не только по цвету, но и размеру, некоторые виды по размеру не превышают 1 мм.
«Божьи коровки — очень важная с точки зрения борьбы с вредителями растений группа энтомофагов, они уничтожают не только тлю, но и кокцид, и паутинных клещей. Есть среди них и фитофаги, и мицетофаги. Поэтому очень важно было их изучить и включить в атлас, который удобен в использовании. В него входят как классические определительные таблицы, так и понятные яркие иллюстрации, кроме этого, есть сведения по жизненным формам, экологическим свойствам коровок и цветовой код, помогающий определить тип», — отметил ученый.
В настоящее время Пекин продолжает изучать этих жуков, по его словам, глобальные изменения климата сказываются на поведении божьих коровок, что требует исследований.