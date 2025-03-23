Избыток жирной пищи ухудшает иммунитет, выяснили ученые

Ученые также установили, что у мышей с ожирением этот тип клеток демонстрировал признаки незрелости или, напротив, старения. Исследователи предположили, что аналогичные механизмы могут быть свойственны и человеческому организму. Они объяснили, что ожирение ассоциируется с хроническим вялотекущим воспалением, которое способствует развитию различных заболеваний, включая повышенную восприимчивость к инфекциям.