Избивший пенсионерку в переходе Новосибирска курьер признал вину

Инцидент с избиением пенсионерки в подземном переходе Новосибирска произошел 2 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Курьер, избивший пожилую женщину в подземном переходе в Новосибирске, полностью признал вину. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Как известно, инцидент с избиением женщины в подземном переходе в Новосибирске произошел поздним вечером 2 декабря. Тогда курьер, идя мимо несчастной, ни с того ни с сего ударил ее ногой в лицо. А затем напал еще на нескольких девушек и попытался скрыться.

Однако сделать этого не удалось. Уже 3 декабря курьера задержали на железнодорожном вокзале. Начались следственные действия. И теперь, 4 декабря, мужчина окончательно признался в содеянном.

«Факт противоправного деяния мужчина подтвердил, проводится дальнейшая проверка», — сказали в региональном МВД.

Тем временем стали известны подробности о состоянии пенсионерки, пострадавшей от нападения. Оказалось, что женщина самостоятельно добралась до больницы, где получила помощь. При этом пока не уточняется, какие именно травмы она получила.