Избивший пенсионерку в переходе Новосибирска курьер признал вину

Как известно, инцидент с избиением женщины в подземном переходе в Новосибирске произошел поздним вечером 2 декабря. Тогда курьер, идя мимо несчастной, ни с того ни с сего ударил ее ногой в лицо. А затем напал еще на нескольких девушек и попытался скрыться.