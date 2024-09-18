Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей — капибара Корица

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в Чехии сбежали кенгуру. Один из них вернулся, а второго еще ищут. Кунгуру вместе с другими животными держат в тюрьме для людей — это часть тюремной программы, которая позволяет заключенным, готовящимся к выходу, освоить забытые навыки социального общения.