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Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей — капибара Корица

Зоопарк Hoo Zoo and Dinosaur World из английского графства Шропшир сообщил о сбежавшей любимице — капибаре по кличке Корица (Cinnamon). В последний раз ее видели 14 сентября, в субботу вечером.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Hoo Zoo and Dinosaur World

Как пишет The Guardian, представители этого семейного зоопарка просят местных жителей помочь с поисками. Сами сотрудники организации ищут капибару круглосуточно, но результатов нет.

Специалисты рассказали, что Корица выбралась за ограду вольера и, вероятно, скрылась в близлежащих лесах. Не исключено, что животное сейчас находится в непосредственной близости от зоопарка, Хамбер-парка и прилегающих полей, где достаточно корма и много прудов.

Специалисты просят жителей не пытаться поймать животное самостоятельно. Капибары обычно дружелюбны, но, если их встревожить или напугать, они могут стать непредсказуемыми. Зоологи просят тех, кто заметит животное, позвонить в зоопарк.

«Корица прекрасно ладит со своими хозяевами, и вполне вероятно, что ее можно вернуть в привычную среду обитания без физического вмешательства», — добавили сотрудники.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в Чехии сбежали кенгуру. Один из них вернулся, а второго еще ищут. Кунгуру вместе с другими животными держат в тюрьме для людей — это часть тюремной программы, которая позволяет заключенным, готовящимся к выходу, освоить забытые навыки социального общения.