Из-за тренда в Сети в Исландии закончились огурцы

Нью-Йорк Таймс отмечает, что подобное явление происходит не впервые: в 2021 году завирусившееся в Сети видео про запеченную пасту с фетой привело к тому, что в нескольких американских магазинах раскупили всю фету, а позже в том же году видео про боул с рисом и лососем сказалось на спросе на майонез. Впрочем, ни в одном случае это не имело настолько масштабных последствий, чтобы лишить какого-то продукта целую страну.