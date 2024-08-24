Из-за тренда в Сети в Исландии закончились огурцы

Невольным инициатором гастрономического бедствия стал блогер с никнеймом Cucumber Guy («Огуречный парень»). Его настоящее имя — Логан Моффитт, и своими видео об огурцах он вдохновил зрителей по всему миру резать разнообразные огуречные салаты.
Соцсети ежедневно создают моду на разную одежду, развлечения, челленджи или еду, но у роликов о салатах возникли вполне ощутимые реальные последствия. Дэниел Сигторссон, 30-летний житель Рейкъявика, столицы Исландии, решил приготовить салат по рецепту, который увидел в Сети и пошел в магазин.
Однако же в магазине Дэниела ждала неудача: огурцов там не было. Не было их, как он рассказал газете Нью-Йорк Таймс, и во втором, и третьем продуктовом магазине, куда он зашел. А потом Дэниел увидел новости.
«Я впервые столкнулся с тем, чтобы у нас в магазинах не было огурцов».
Согласно новостным сводкам, огурцы пропали из магазинов по всей стране — об этом же заявила крупнейшая сеть исландских гастрономов Kronan. Генеральный директор сети Гудрун Адальстейндоттир пояснила, что спрос вырос так внезапно, что компания не успела ничего предпринять.
Нью-Йорк Таймс отмечает, что подобное явление происходит не впервые: в 2021 году завирусившееся в Сети видео про запеченную пасту с фетой привело к тому, что в нескольких американских магазинах раскупили всю фету, а позже в том же году видео про боул с рисом и лососем сказалось на спросе на майонез. Впрочем, ни в одном случае это не имело настолько масштабных последствий, чтобы лишить какого-то продукта целую страну.
Исландия почти не импортирует базовые сельскохозяйственные продукты: страна гордится своими теплицами, которые питают геотермальные источники. Но в случае скачка спроса, как сейчас, дополнительные овощи просто негде взять: это остров посреди океана, а поставки из-за рубежа не налажены. Супермаркеты Kronan уже заказали партию огурцов из Нидерландов, но стоить они, разумеется, будут гораздо дороже местных.
Могло ли случиться так, что популярность видео про салаты и нехватка огурцов — просто совпадение? Вряд ли. Cucumber Guy регулярно выпускает новые видео с разными рецептами огуречных салатов и, как доказали специалисты, каждый раз выход видео совпадает со скачком спроса на все ингредиенты салата.
К примеру, с начала августа в Kronan стали покупать на 200% больше кунжутного масла, рисового уксуса и рыбного соуса. Аналогичные скачки наблюдаются и в других магазинах.
Некоторые жители острова даже написали гневные письма блогеру, обвинив его в дефиците огурцов на острове. Он поделился с Нью-Йорк Тамс скриншотом с комментарием следующего содержания: «Вы лично ответственны за дефицит огурцов».
Логан Моффитт живет в Огайо, ему 23 года, и он признался, что сам не сразу заметил, что в соседних магазинах регулярно пропадают огурцы. К счастью для Логана, его мама выращивает огурцы на участке, и всегда делится овощами с сыном, увлеченным здоровым питанием.
29-летняя владелица туристической компании в Рейкъявике Гудни Льосба Хрейнсдоттир рассказала газете, что лето на исландском иногда называют gurkutid, что дословно переводится как «время огурцов», а по смыслу означает, что ничего не происходит.
«А сейчас как раз в новостях только и говорят о происшествиях с огурцами», — смеется Гудни. «Не удивлюсь, если скоро у нас появится черный огуречный рынок».
Ранее рассказывали, что нью-йоркский кондитер тоже придумала необычное огуречное блюдо: капкейки из маринованных огурцов.