Из-за таяния горных ледников два миллиарда человек могут лишиться еды и воды

В последние три года скорость таяния ледников ежегодно бьет рекорды за всю историю наблюдений. Хуже всего обстоят дела в Норвегии, Швеции и тропических Андах. В восточной Африке уже растаяло 80% горных ледников, а в Андах с 1998 года ледовый покров сократился на треть или даже вдвое. В Европе сильнее всего пострадали Альпы и Пиренеи: в обоих горных массивах льда и снега за это же время стало меньше на 40%.