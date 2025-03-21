Из-за таяния горных ледников два миллиарда человек могут лишиться еды и воды

Планета теплеет, ледники тают, экология страдает: новости о глобальной климатической катастрофе фоном присутствуют в новостной повестке практически ежедневно. Однако, последняя новость предлагает взглянуть на экологические проблемы под новым углом: если ничего не изменится, скоро двум миллионам жителей Земли будет нечего есть и пить.
Это — данные отчета о всемирном состоянии водных ресурсов в 2025 году, представленного в ООН. Краткой выжимкой из него поделилась газета The Guardian.
Согласно отчету, таяние ледников усиливается, и может иметь непредсказуемые последствия уже в ближайшем будущем. В горах и на полюсах тают ледники, а каждый год в мире выпадает все меньше снега: это неизбежно повлияет на ⅔ всех орошаемых сельскохозяйственных территорий.
Кроме того, примерно один миллиард человек на планете живет в горах, и половина из них не имеет надежных каналов поставок продовольствия — когда ледники на горных вершинах станут меньше, климат в этих регионах станет более засушливым, а значит, выращивать еду на месте станет гораздо труднее.
Прежде всего пострадают развивающиеся страны, но даже представителям первого мира придется несладко: например, бассейн реки Колорадо в США страдает от ежегодной засухи с начала 2000-х годов, и ситуация будет только ухудшаться.
Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО, поясняет, что от горных ледников так или иначе зависит жизнь каждого человека на планете, даже если в местах, где он живет, вовсе нет гор: реки, которые стекают с их подножий, порой тянутся на сотни километров, а из-за недостатка снега они могут обмелеть.
В последние три года скорость таяния ледников ежегодно бьет рекорды за всю историю наблюдений. Хуже всего обстоят дела в Норвегии, Швеции и тропических Андах. В восточной Африке уже растаяло 80% горных ледников, а в Андах с 1998 года ледовый покров сократился на треть или даже вдвое. В Европе сильнее всего пострадали Альпы и Пиренеи: в обоих горных массивах льда и снега за это же время стало меньше на 40%.
Еще одна менее очевидная проблема, которую влечет за собой таяние ледников, связана вообще не с водой. Ледник — это гигантская отражающая поверхность, которая отражает солнечную радиацию и свет. Когда льды тают, белая сверкающая плоскость заменяется темной землей, которая, напротив, поглощает все излучение, что тоже скажется на климате всей планеты.
Ускоренное таяние также приводит к более частым снежным лавинам, а накопившаяся в горах растаявшая вода может внезапно затапливать низины в предгорьях.
Кроме льда на поверхности, тает и вечная мерзлота — никогда не прогревающаяся толща земли. В результате в воздух испаряется замороженный метан, который усиливает парниковый эффект — можно увидеть закономерность, что каждый из этих процессов еще сильнее ускоряет нагревание планеты.
Предыдущее глобальное исследование таяния ледников утверждало, что к концу XXI века планета лишится половины своего ледового покрова. Алекс Брисбурн, геофизик, занимающийся ледниками, объясняет, что во льду содержится половина запасов пресной воды на планете — и если они растают, миллиард человек лишится привычного источника питья. Кроме людей пострадают животные и растения, а эффект будет заметен далеко за пределами самих регионов, где ледники находились.
Эксперты объясняют, что, если ситуация продолжит развиваться в том же духе, планету ждет самая серьезная продовольствия и питьевой воды за всю историю человечества.
Таяние ледников дополняет общую картину климатического бедствия: согласно отчету ООН, в прошлом году на Землю обрушилась 151 «беспрецедентная» природная катастрофа.