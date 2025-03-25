Из-за собак в регионе Сибири ввели режим экстраординарной ситуации

Документ опубликован на сайте Электронного бюллетеня правительства Кузбасса. В документе уточняется, что режим экстраординарной ситуации будет введен на период до трех месяцев на территориях Центрального, Куйбышевского, Заводского, Кузнецкого и Орджоникидзевского районов городского округа.
В администрации Новокузнецка пояснили, что режим экстраординарной ситуации регламентирован февральским постановлением региональных властей — новым порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельца. Особый правовой режим может быть применен в случае, если в течение месяца поступили две или более заявки о необходимости отлова беспризорных собак, угрожающих безопасности граждан, либо если речь идет об угрозе массового заболевания, которое могут разносить животные.
По протоколу специалисты выезжают за животным по вызову, при этом анонимные вызовы не рассматриваются — принимаются заявки только с контактными данными обратившегося. Отловленных собак помещают в пункт временного содержания, где их держат 10 дней.
За это время, если хозяин питомца найдет его, он сможет его забрать. Если нет — дальнейшая судьба животного зависит от того, проявляет ли оно агрессию по отношению к человеку (как раз режим экстраординарной ситуации позволяет умерщвление) или же спокойное (возврат на прежнее место обитания, передача новому владельцу). Порядок предусматривает своего рода экспертизу, проверку, как собака реагирует на еду, на еду в присутствии человека, на резкие звуки.
«По данным Роспотребнадзора с начала года с укусами в медучреждения обратились 233 человека, из них 109 укушены бродячими собаками», — рассказали в администрации Новокузнецка. За январь в управление дорожно-коммунального хозяйства поступило 99 заявок на отлов бродячих собак, за февраль — 158, а за еще не закончившийся март поступило уже 204 заявки.
Одним из последних резонансных инцидентов стало ЧП в поселке Листвяги Куйбышевского района, где, по словам местных жителей, одичавшие собаки начали нападать на домашних, угрожают домашней птице, кошкам и людям. В соцсетях пишут, что проблема появилась давно: в одном из заброшенных зданий в Листвягах кто-то оставил пять щенков. Собаки выросли, расплодились и начали терроризировать местных жителей. Работники службы отлова, по словам мужчины, сделать пока ничего не могут — днем животные хорошо прячутся, хотя нескольких отловить все же удалось.
«Мы живем в страхе. Детей или возим на машинах, или сами водим в школу… После того, как приехал отлов, их (собак) немного пошугали, они ушли на гору, а там много заброшенных сооружений», — рассказывает жительница поселка. В стерилизацию и последующий выпуск животных в прежнее место обитания люди не верят: «Они так же будут хотеть есть».