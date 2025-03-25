Из-за собак в регионе Сибири ввели режим экстраординарной ситуации

За это время, если хозяин питомца найдет его, он сможет его забрать. Если нет — дальнейшая судьба животного зависит от того, проявляет ли оно агрессию по отношению к человеку (как раз режим экстраординарной ситуации позволяет умерщвление) или же спокойное (возврат на прежнее место обитания, передача новому владельцу). Порядок предусматривает своего рода экспертизу, проверку, как собака реагирует на еду, на еду в присутствии человека, на резкие звуки.