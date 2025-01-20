Из-за претензии «Красного Октября» в Бурятии перестанут делать шоколад «Аюнка»

Руководитель предприятия Александр Разживин сообщил «Ъ», что претензия «Красного Октября» носит досудебный характер и пока не предусматривает какой-либо материальной компенсации. По его информации, шоколад «Аюнка» начал выпускаться около года назад, несколько месяцев спустя был проведен редизайн упаковки, который, по всей видимости, и привлек внимание крупного кондитерского холдинга.