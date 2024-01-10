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16:16 (мск), источник: РБК Life

Из-за потепления окуневых рыб на Севере стало больше, чем лососевых

Ученые изучили изменение видового состава северных озер за 30 лет.

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Источник: Freepik

Международная группа ученых с участием российских, норвежских и финских специалистов провела масштабное исследование, в ходе которого было изучено влияние потепления на видовой состав в северных широтах. Исследование опубликовано в журнале Ecology and Evolution.

Эксперты изучили изменение видового состава северных озер с 1991 по 2020 год. Чаще всего в этих местах обитали виды, приспособленные к жизни в холодной воде. Однако за последние 30 лет их соотношение и численность заметно изменились.

Рыбы сильно зависят от температуры окружающей среды. С изменением климата некоторые виды могут заместить другие, которые более комфортно чувствуют себя в холодных условиях. Так, за последние 30 лет в северных широтах потепление привело к увеличению численности окуневых и карповых рыб по сравнению с лососевыми.

Исследование ученых подтвердило, что потепление на Земле приводит к серьезной реорганизации рыбных сообществ высоких широт и имеет серьезные последствия для экосистем.

Ранее климатологи из британского Университета Лидса зарегистрировали рекордные темпы потепления — более чем на 0,2 °C за период с 2013 по 2022 год. По прогнозам исследователей, температура поверхности Земли может подняться к 2100 году на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что «вытолкнет» более 2 млрд человек, или 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта.

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