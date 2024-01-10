Из-за потепления окуневых рыб на Севере стало больше, чем лососевых
Ученые изучили изменение видового состава северных озер за 30 лет.
Ученые изучили изменение видового состава северных озер за 30 лет.
Международная группа ученых с участием российских, норвежских и финских специалистов провела масштабное исследование, в ходе которого было изучено влияние потепления на видовой состав в северных широтах. Исследование опубликовано в журнале Ecology and Evolution.
Эксперты изучили изменение видового состава северных озер с 1991 по 2020 год. Чаще всего в этих местах обитали виды, приспособленные к жизни в холодной воде. Однако за последние 30 лет их соотношение и численность заметно изменились.
Рыбы сильно зависят от температуры окружающей среды. С изменением климата некоторые виды могут заместить другие, которые более комфортно чувствуют себя в холодных условиях. Так, за последние 30 лет в северных широтах потепление привело к увеличению численности окуневых и карповых рыб по сравнению с лососевыми.
Исследование ученых подтвердило, что потепление на Земле приводит к серьезной реорганизации рыбных сообществ высоких широт и имеет серьезные последствия для экосистем.
Ранее климатологи из британского Университета Лидса зарегистрировали рекордные темпы потепления — более чем на 0,2 °C за период с 2013 по 2022 год. По прогнозам исследователей, температура поверхности Земли может подняться к 2100 году на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что «вытолкнет» более 2 млрд человек, или 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта.