Из-за отравлений подростков ветпрепараты предложили продавать строго по рецепту: что известно

«Эти препараты для животных — не лекарства первой необходимости для выживания. Как правило, они используются в дальних перевозках, перелетах, чтобы кошка или собака себя чувствовала более спокойно. Если они используются не по назначению детьми, то, конечно, их продажи необходимо жестко ограничить. Нужен не только рецепт и ветпаспорт, следует вводить строгую отчетность ветеринарных аптек и продажу такого препарата только через ветклиники, а не зоомагазины, через которые многие лекарства для животных сейчас распространяются», — заявил Захаров.