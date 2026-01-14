Из-за отравлений подростков ветпрепараты предложили продавать строго по рецепту: что известно

В Госдуме обсуждается ужесточение правил продажи ветеринарных лекарств с психотропным эффектом. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила продавать их только по рецепту от ветеринара и при предъявлении ветеринарного паспорта животного. Такое решение было принято, из-за участившихся случаев употребления лекарств несовершеннолетними.
Почему ужесточают продажу ветпрепаратов
Ветеринарные препараты, содержащие вещество габапентин, стали популярны среди подростков. В соцсетях они делятся инструкциями, как принимать эти ветпрепараты для людей, чтобы вызвать состояние эйфории или опьянения.
«Габапентин, хотя и не опиоид, при приеме в больших дозах или в сочетании с другими веществами может вызывать измененные состояния сознания. Поскольку контроль за препаратами в обычных аптеках ужесточается, лица, склонные к злоупотреблению, начинают искать альтернативы в ветеринарных клиниках и магазинах. Ветпрепараты часто содержат аналогичные действующие вещества, но правила их продажи значительно мягче», — пояснила Лантратова.
Парламентарий уже направила предложения в Минсельхоз, Минздрав и Генпрокуратуру. По ее мнению, важно срочно ужесточить правила, чтобы защитить детей. Сейчас такие препараты можно купить без всяких ограничений, а их аналоги для людей продаются только по рецепту.
Минсельхоз пока подтвердил, что габапентин для животных сейчас не входит в список рецептурных препаратов, и вопрос рассматривается.
«Вопросы регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств рассматриваются в установленном порядке во взаимодействии с профильными ведомствами, экспертным сообществом и участниками рынка в рамках действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.
Врачи бьют тревогу
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин указал, что у подростков габапентин может вызвать не «кайф», а тяжелое отравление.
«Это риск серьезно отравиться. Препарат воздействует на нервную систему. У подростков лекарство нередко дает не веселье, а “выключение”: сильную сонливость, головокружение, шаткую походку, заторможенность, невнятную речь, провалы в реакции. Из-за меньшей массы тела и высокой чувствительности мозга у детей последствия могут быть тяжелее, чем у взрослых», — отметил медик.
Кинологи поддержали ограничения
Президент Русской гильдии кинологов Николай Захаров согласен с тем, что продажу надо жестко контролировать, и предлагают продавать такие лекарства только через ветклиники, а не зоомагазины.
«Эти препараты для животных — не лекарства первой необходимости для выживания. Как правило, они используются в дальних перевозках, перелетах, чтобы кошка или собака себя чувствовала более спокойно. Если они используются не по назначению детьми, то, конечно, их продажи необходимо жестко ограничить. Нужен не только рецепт и ветпаспорт, следует вводить строгую отчетность ветеринарных аптек и продажу такого препарата только через ветклиники, а не зоомагазины, через которые многие лекарства для животных сейчас распространяются», — заявил Захаров.
Зоозащитники призывают к балансу
С другой стороны, директор благотворительного фонда «Подбери друга» Наталья Крикунова просит не перегибать палку. В разговоре с «Известиями» он отметила, что лекарство должно оставаться доступным для тех, кому оно действительно нужно.
«Препарат должен остаться доступным для животных и не стать дефицитным, поэтому считаю, что продажа его по рецепту и с ветпаспортом будет оптимальной», — уточнила она.