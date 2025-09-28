Из-за ошибки мамы 8-летний мальчик надышался лидокаином и потерял сознание

Инцидент произошел в Белгородской области. Там восьмилетний мальчик заболел и получил от врача рекомендацию делать домашнюю ингаляцию. Для этого был необходим специальный физраствор от кашля. Однако мама перепутала препарат и залила в прибор лидокаин.