Из-за ошибки мамы 8-летний мальчик надышался лидокаином и потерял сознание

Мама по ошибке заставила сына делать ингаляцию лидокаином. В итоге мальчика госпитализировали, когда он потерял сознание.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Инцидент произошел в Белгородской области. Там восьмилетний мальчик заболел и получил от врача рекомендацию делать домашнюю ингаляцию. Для этого был необходим специальный физраствор от кашля. Однако мама перепутала препарат и залила в прибор лидокаин.

Ребенок дышал трубкой, вдруг стал вялым и неожиданно потерял сознание. Перепуганная женщина вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где выяснили, что содержание лидокаина в крови превысило 5 мг/кг. В данный момент ребенок находится под наблюдением специалистов.