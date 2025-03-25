Из-за обмеления Каспия регионы России приросли новыми территориями

В Калмыкии береговая зона сместилась в море более чем на 10 километров, а ряд островов у побережья из-за обмеления стали полуостровами. К примеру, если 150 лет назад город Лагань располагался на острове, то сейчас он находится глубоко на суше, а Лаганский судоходный канал значительно обмелел.