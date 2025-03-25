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Из-за обмеления Каспия регионы России приросли новыми территориями

Наблюдающееся с середины 90-х годов снижение уровня Каспийского моря (в среднем он падает на 69 сантиметров в год прим. РГ) привело к существенным изменениям береговой черты российских регионов. В Дагестане берег моря отступил на несколько километров, а Аграханский залив почти исчез, в Калмыкии ряд островов стали полуостровами, а в Астраханской области в дельте Волги возникли новые острова.

Источник: Российская газета

Обмеление Каспия происходит на фоне уменьшения годового стока реки Волги. Об этом сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ «ВНИРО».

Из-за этого в астраханской дельте Волги появились новые отмели и острова. Ухудшились условия обводнения ильменей, где происходит нерест частиковых пород рыб, ускоряется сток полых вод в Каспийское море.

В Калмыкии береговая зона сместилась в море более чем на 10 километров, а ряд островов у побережья из-за обмеления стали полуостровами. К примеру, если 150 лет назад город Лагань располагался на острове, то сейчас он находится глубоко на суше, а Лаганский судоходный канал значительно обмелел.

А в Кизлярском заливе (Дагестан) фактический берег Каспийского моря отступил на нескольких километров, а Аграханский залив почти исчез, за исключением своей северной части. Обмеление Каспия стало причиной заиливания судового входа в порт Махачкалы, а уровень воды 12 ноября 2024 года достиг опасной отметки — минус 103 сантиметра. В результате возникла угроза судоходству. Расположенный примерно в 100 километрах от Махачкалы остров Чечень фактически соединился с Аграханским полуостровом.

Ранее «РГ» сообщала, что уровень Каспийского моря понизился настолько, что оголилось 22 тысячи квадратных километров береговой линии.

По мнению ученых, причиной обмеления является ряд факторов: снижение среднегодового количества осадков в бассейне Волги, а также строительство плотин и водохранилищ на реке, что привело к уменьшению притока вод. Другой причиной могло стать изменение рельефа дна моря. Каждые 50−70 лет Каспий отходит на несколько метров, а затем возвращается.