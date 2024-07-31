Из-за изменения климата авиаперелеты стали опаснее

Когда дело доходит о вопросах изменения климата, чаще всего говорят о таянии ледников, повышения температуры океанов и в целом планеты, а также о вымирании живых существ.
Мало кто задумывается, что из-за изменений климата авиаперелеты становятся более опасными, чем были раньше. Эксперты назвали пять причин, почему это происходит.
Турбулентность
В последнее время участились случаи легких травм, переломов костей, и даже смертей от сердечного приступа во время полетов. И виной тому турбулентность. По словам Пола Д. Уильямса, в этом виноват меняющийся климат.
Так, турбулентность в воздухе над Северной Атлантикой на 55% выше, чем было в 1979 году, когда начались спутниковые наблюдения.
К 2060 году прогнозируется увеличение вредных выбросов на 180%. Это значит, что количество опасных зон турбулентности увеличится в три раза, а трясти в самолетах будет гораздо сильнее.
Причина кроется в сильных ветрах струйных течений. Скорость ветровых потоков, движущихся с запада на восток, увеличивается. Согласно анализу 2023 года, с каждым повышением температуры всего на один градус Цельсия реактивная струя будет ускоряться на 2%.
По словам ученых, авиаконструкторам следует учитывать изменения в климате при создании будущих самолетов.
Ущерб от штормов
В июне этого года за 20 минут до посадки в Вене самолет попал в сильный шторм. Град лишил воздушное судно части носового обтекателя, оставил вмятины на корпусе и повредил окна кабины пилотов.
Конечно, самолеты могут летать в плохую погоду, но осадки значительно ухудшают видимость, поэтому пилотам становится сложнее управлять самолетом.
По словам экспертов, частота ливней, возможно, не увеличится с изменением климата, однако штормы с более крупным градом станут более частыми. Такие погодные условия принесут самолетам гораздо больший ущерб, чем потеря части носа и вмятины на корпусе.
Затопленные взлетно-посадочные полосы
Согласно исследованию 2021 года, 100 аэропортов по всему миру расположены ниже уровня моря. Согласно прогнозам, к 2100 году риск их затопления увеличится в 69 раз.
Аэропорты, расположенные выше уровня моря, также находятся в зоне риска из-за повышения уровня моря и увеличения количества осадков.
Волны жары
Сильные волны жары влияют на способность самолетов взлетать.
Подняться в воздух самолетам помогает подъемная сила — аэродинамическая сила, которая создается в результате взаимодействия воздушного судна с молекулами воздуха. Но по мере нагревания планеты он расширяется и становится более плотным.
Из-за этого самолетам потребуется больше времени, чтобы оторваться от земли. А это означает, что им потребуются более длинные взлетно-посадочные полосы. Также будет необходимым уменьшить массу перевозимого груза для взлета.
Жара негативно влияет и на работников авиакомпаний. Так, асфальт из-за нагревания начинает вырабатывать огромное количество тепла и выбрасывать вредные вещества. Это делает работу сотрудников аэропортов невыносимой и даже опасной.
Фактически, жара ответственна за большее количество дорогостоящих задержек рейсов, чем зимняя погода.
Более длительные перелеты
Поскольку реактивный поток усиливается, у встречных ветров увеличивается скорость, следовательно, скорость полета снижается.
Согласно прогнозам экспертов, по мере изменения климата самолеты будут проводить в воздухе дополнительные две тысячи часов в год. Это означает увеличение количества выбросов в воздух, затрат для авиакомпаний и рост цен на билеты для путешественников.
По словам ученых, количество явлений, увеличивающих опасность полетов, человечество может значительно уменьшить. Последствия изменения климата получится смягчить, если человечество сократит выбросы в атмосферу.
Ранее ученые рассказали о негативном эффекте инверсионных следов самолетов для атмосферы.
Анна Морозова