Из-за изменений климата белые медведи начали голодать

Ученые из США и Канады записали 115 часов видео за последние три года наблюдения за медведями в западной части Гудзонова залива. Проанализировав кадры, специалисты выяснили, что у животных поменялось пищевое поведение и территории передвижения в связи с глобальным потеплением. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Арктика сейчас переживает потерю морского льда, на котором находится основной источник пищи белых медведей. Животные используют ледяные платформы в качестве места охоты на тюленей, когда те рожают и выкармливают своих детенышей. В периоды отсутствия мест для ловли добычи особи начинают искать еду на суше, поедая ягоды и птиц.
В новой работе ученые при помощи GPS-трекеров наблюдали за поведением 20 белых медведей в период отсутствия льда в Арктике, то есть с августа по сентябрь. Специалисты отслеживали ежедневные перемещения животных, их энергозатраты, изменения массы тела, рацион и поведение.
Медведи использовали разные стратегии по снижению энергозатрат: они сокращали движения, поедали растительную пищу и голодали. Эти методы наблюдались у всех животных и не зависели от пола, возраста, репродуктивной функции и количества жира. Авторы работы предполагают, что поиск еды на суше дает мало преимущества в плане продления жизни. Такие выводы были сделаны в связи с тем, что 19 из 20 особей потеряли массу в количестве одного килограмма за день.
Ученые подчеркивают важность проведенного исследования для природоохранных мероприятий. Зная адаптивные формы поведения медведей, человечество может помочь им выжить в условиях отступления морского льда вследствие глобального потепления.
Ранее ученые заметили пересечение ареалов бурых и белых медведей на Чукотке из-за потепления.
Анна Морозова