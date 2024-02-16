Из-за изменений климата белые медведи начали голодать

Медведи использовали разные стратегии по снижению энергозатрат: они сокращали движения, поедали растительную пищу и голодали. Эти методы наблюдались у всех животных и не зависели от пола, возраста, репродуктивной функции и количества жира. Авторы работы предполагают, что поиск еды на суше дает мало преимущества в плане продления жизни. Такие выводы были сделаны в связи с тем, что 19 из 20 особей потеряли массу в количестве одного килограмма за день.