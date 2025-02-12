Из-за дефицита яиц американцам предлагают брать курицу напрокат

Последние полгода США страдают от стремительного роста цен на яйца — причина кроется в экономике и серьезнейшей эпидемии птичьего гриппа, выкосившей огромное число птиц.
Многие магазины столкнулись с дефицитом продукта, тогда как в остальных взлетели цены — в среднем стоимость пачки яиц выросла на 37% по стране и достигла 4 долларов и 15 центов за дюжину крупных яиц категории А (390 рублей).
Вместе с тем яйца входят в базовую потребительскую корзину, и отказаться от них для многих людей — серьезный удар по привычному образу жизни. Но выход есть — взять курицу на дом! О необычном предложении рассказал гастрономический портал Food&Wine.
Даже если у человека есть дом с задним двором, идея устроить на нем курятник может испугать: разводить куриц и заботиться о них — непростая задача. Более простое решение предлагает компания Rent the Chicken, основанная в городе Фрипорт, штат Пенсильвания, еще в 2013 году братьями Филом и Дженом Томпкинсами.
Братья объясняют, что те, кто решает завести свое куриное хозяйство, часто теряют к нему интерес: птицы умирают, не дожив до возраста, когда начинают нестись, детям надоедает с ними играть, а расходы непрерывно растут — и птиц отправляют на ферму.
Rent the Chicken («Курица напрокат» — англ.) предлагает получить курицу по упрощенной схеме: компания предоставляет портативный курятник с уже взрослыми птицами, запас корма и всего, что необходимо для ухода за курицами. По словам братьев, их цель — чтобы у каждого были свежие яйца к столу без лишних хлопот.
Клиент должен лишь выбрать срок, на который арендует куриц — их привезут на дом, и уже через несколько дней они, по заверениям владельцев компании, начнут нести яйца. По истечении срока птиц нужно вернуть, причем компания заберет все самостоятельно — а если клиент уже привязался к птицам и опыт ему понравился, их можно выкупить насовсем.
Компания также предоставляет куриную сиделку, если клиенту нужно на какое-то время уехать и не с кем оставить куриц — правда, за отдельную доплату. Куриц доставляют в 24 штата и даже в некоторые регионы Канады.
Заказать можно двух или четырех куриц, минимальный срок — полгода. По словам Томпкинсов, курятник рассчитан на участок 3×4,5 метра, и подойдет почти кому угодно. Стоимость зависит от штата и конкретного места: например, в Лос-Анджелесе цена колеблется в районе 700 долларов (66 тысяч рублей), а в Балтиморе курятник на полгода обойдется всего в 495 долларов (46,5 тысяч рублей).
Впрочем, эпидемия птичьего гриппа не стихает, поэтому домашних птиц тоже важно защищать от инфекции: не пускать к ним чужих людей и животных, не общаться с другими птицами и взаимодействовать с курицами только в чистой одежде.
Главный вопрос, конечно — сколько яиц могут произвести такие курицы. Томпкинсы поясняют, что тут все тоже зависит от локации, но средний показатель — 6 яиц в неделю на курицу.
Главное не разводить куриц в обычной квартире: это может закончиться очень печально. Ранее рассказывали про жителя Китая, который сделал именно это, и превратил жизнь всех соседей в ад.