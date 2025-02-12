Из-за дефицита яиц американцам предлагают брать курицу напрокат

Клиент должен лишь выбрать срок, на который арендует куриц — их привезут на дом, и уже через несколько дней они, по заверениям владельцев компании, начнут нести яйца. По истечении срока птиц нужно вернуть, причем компания заберет все самостоятельно — а если клиент уже привязался к птицам и опыт ему понравился, их можно выкупить насовсем.